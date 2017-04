(LaPresse)

PAGELLE PESCARA MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Andiamo a scoprire i voti relativi al primo tempo di Pescara-Milan, gara valida per la 30^ giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0. Pronti, via, e Bacca (6,5) cerca subito la porta con un tiro al volo che si spegne sul fondo, ma a sorpresa saranno i padroni di casa a sbloccare la contesa con un grottesco autogol di Paletta (4,5) che sbaglia completamente l'appoggio all'indietro per Donnarumma (5) che, spiazzato dal movimento del compagno, liscia il pallone che si deposita in rete tra l'incredulità di tutto lo stadio. Nonostante lo shock i rossoneri si riversano in avanti a caccia del pari, Sosa (6) tasta il polso a Fiorillo (6) con un tiro potente ma centrale, mentre Bahebeck (6) da fuori area non trova la porta. Gli ospiti insistono con Ocampos (6) che di testa manca il bersaglio grosso, poi a pochi minuti dal 45' Deulofeu (7) con un'accelerazione spaventosa si presenta davanti a Fiorillo che respinge la sua conclusione ma non può nulla sul tap-in vincente di Pasalic (6,5) che ringrazia Bacca per aver recuperato un pallone che sembrava perso. VOTO PESCARA 6 - L'undici di Zeman gioca senza palesare alcun timore reverenziale e dopo aver trovato il vantaggio in maniera fortunosa riesce a difendere l'1 a 0 per quasi mezz'ora. MIGLIORE PESCARA: COULIBALY 6,5 - Nella sua prima gara da titolare il giovanissimo senegalese fa intravedere tanto potenziale. PEGGIORE PESCARA: BIRAGHI 5,5 - Spende il giallo per fermare Deulofeu, ora nella ripresa dovrà stare attentissimo a non commettere altri falli nelle zone nevralgiche del campo. VOTO MILAN 5,5 - I rossoneri impiegano qualche minuto più del previsto a carburare, a complicare i piani di Montella ci pensa anche l'autogol di Paletta prima che Pasalic rimetta le cose a posto. MIGLIORE MILAN: DEULOFEU 7 - Lo spagnolo è ormai diventato l'anima del reparto offensivo dei rossoneri, è lui ad alimentare l'azione che porterà al pari di Pasalic. PEGGIORE MILAN: PALETTA 4,5 - Assieme a Donnarumma combina un vero disastro con un retropassaggio da comiche, l'estremo difensore del Milan interviene con troppa leggerezza sul pallone che finisce in rete. (Stefano Belli)

