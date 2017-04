PAPERA DI DONNARUMMA/ Video, Pescara-Milan: liscio clamoroso su passaggio di Paletta

Gianluigi Donnarumma (Foto: LaPresse)

PAPERA DI DONNARUMMA VIDEO, PESCARA-MILAN: LISCIO CLAMOROSO DEL PORTIERE ROSSONERO (OGGI, 2 APRILE 2017) - Figuraccia di Gianluigi Donnarumma allo stadio Adriatico di Pescara, dove si è reso protagonista di un clamoroso liscio: il portiere del Milan non è riuscito a fermare il pallone passatogli da Gabriel Paletta e ha quindi permesso alla squadra di Zdenek Zeman di portarsi momentaneamente in vantaggio. L'eccesso di sicurezza è costato caro a Donnarumma, che ha mancato lo stop e ha fatto finire in rete la palla. La squadra rossonera è riuscita a pareggiare grazie alla rete di Pasalic, ma le immagini del liscio di Donnarumma stanno già facendo il giro del web. Recentemente ha fatto parlare di sé per la copertina che gli ha dedicato Topolino, ma forse il giovane estremo difensore rossonero ha preso alla lettera il giornale a fumetti: il suo nome per l'occasione è stato trasformato in "Paperumma" e oggi si è reso suo malgrado protagonista proprio di una... papera! Si tratta ovviamente solo di una ironica coincidenza, del resto questo errore non intaccherà il percorso di crescita di Donnarumma, destinato con le sue qualità a raccogliere l'eredità di un altro Gianluigi, cioè Buffon. Se vi siete persi l'episodio relativo al liscio clamoroso di Donnarumma, potete vederlo cliccando qui.

