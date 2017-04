(LaPresse)

PAGELLE FIORENTINA BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo nel quale la Viola ha fatto sicuramente di più, senza trovare però efficacia al tiro, Fiorentina e Bologna sono ferme sullo 0-0 nel derby dell'Appennino del 'Franchi'! Ecco allora le pagelle della prima frazione. Prova non all'altezza della squadra di Donadoni, non a caso molto insoddisfatto in panchina: pochissimi gli acuti di Verdi (voto 5,5) & co, che hanno subito costantemente l'iniziativa dei padroni di casa. Diverse le occasionissime a referto, a partire da quella per Milic (voto 6) al minuto 2, un tiro-cross messo fuori dalla difesa rossoblu, non senza affanno. Poi le uniche due "uscite" dalla propria metà campo degli ospiti, con una volata di Krejci (voto 6) prima e con un lancio lungo di Mirante (voto 7) per Verdi poi: in entrambi i casi nessun problema per Tatarusanu (voto 6). Dall'altra, a cavallo della mezzora, le palle gol più nitide, con il colpo di testa di Astori (voto 6) sugli sviluppi di calcio d'angolo al minuto 36 a fare la parte del leone, quanto a pericolosità! Traiettoria troppo centrale però e parata di Mirante, bravissimo poco dopo ad opporsi anche a Borja Valero (voto 5,5), colpevolmente impreciso al tiro da ottima posizione. Insomma dominio viola o quasi in questa prima frazione, il punteggio in ogni caso non si è mosso dallo 0-0 e ci aspettiamo una ripresa diversa, se non altro per una (probabile) reazione chiesta da Donadoni ai suoi, dopo 48' di gioco deludenti! Da segnalare, a metà tempo, anche una protesta accesa di Kalinic (voto 6) e Sousa per un contatto tra la punta e Gastaldello (voto 5,5), già all'andata espulso per un fallo del tutto simile: stavolta l'arbitro non ha fischiato, facendo arrabbiare non poco il tecnico dei toscani...

VOTO FIORENTINA 6 – Tante le azioni d'attacco prodotte e per questo preoccupante, per Sousa, il fatto di non aver sbloccato il parziale... Occhio alla botta incassata nel finale da Kalinic, che potrebbe costringerlo a uscire MIGLIORE FIORENTINA TOMOVIC VOTO 6,5 – Buona la sua prova finora, tra fase difensiva e riproposizione del gioco in avanti; duello interessante con Krejci PEGGIORE FIORENTINA BORJA VALERO VOTO 5,5 – Potrebbe fare molto meglio nel finale, a tu per tu con Mirante. E in generale sembra il parente povero del grande giocatore ammirato negli scorsi campionati

VOTO BOLOGNA 5 – Graziata dagli errori di mira della Viola, la squadra rossoblu subisce in lungo e in largo per tutto il primo tempo. Urge cambiamento immediato di rotta, per non soccombere MIGLIORE BOLOGNA MIRANTE VOTO 7 – Un paio di interventi salva-risultato, favoriti anche dalla mancanza di "cattiveria" degli attaccanti viola. Decisivo per i suoi PEGGIORE BOLOGNA VIVIANI VOTO 5 – Lui e Taider sono gli indiziati numero 1 a lasciare il campo, visti i richiami continui di Donadoni. Per una prova davvero negativa, senza personalità e qualità (Luca Brivio)

