(LaPresse)

PAGELLE GENOA ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^GIORNATA) PRIMO TEMPO - L'Atalanta chiude il primo tempo del Ferraris avanti due a zero contro il Genoa: ecco le pagelle della prima frazione di gioco con i migliori e i peggiori di ciascuna squadra in campo. La squadra di Mandorlini parte bene e si rende pericolosa con una conclusione di Rigoni al sesto minuto. I nerazzurri appaiono più brillanti, ma i padroni di casa non stanno a guardare e ci provano prima con Pinilla e poi con Simeone. L'Atalanta risponde con una bordata di Kessie da fuori area, ma Rubinho risponde coi pugni. Poco dopo la splendida rovesciata di Conti da dentro l'area non lascia scampo alla difesa di casa. La conclusione del giocatore atalantino si infila sotto l'incrocio e fa esplodere di gioia gli oltre mille sostenitori nerazzurri arrivati al Ferraris. La squadra di Gasperini si galvanizza e continua a spingere. Dopo la mezzora Petagna viene steso da Burdisso in area e l'arbitro assegna un rigore. Dagli undici c'è Gomez, che ovviamente non sbaglia. Esecuzione perfetta all'angolino basso: Rubinho spiazzato. Il primo tempo finisce con il possesso palla dei nerazzurri, in pieno controllo del risultato.

VOTO GENOA 5 Un inizio incoraggiante, poi il doppio schiaffo dei nerazzurri che ha sotterrato morale e lucidità. MIGLIORE GENOA G. Simeone 6 Pericoloso in un paio di circostanze, ha tanta voglia di riscattarsi. PEGGIORE GENOA Burdisso 5 Ingenuo sul calcio di rigore provocato su Petagna.

VOTO ATALANTA 7,5 Gran ritmo e gran cinismo. L'Atalanta è già avanti due a zero dopo nemmeno un tempo. MIGLIORE ATALANTA A. Gomez 7,5 E' praticamente ovunque. Freddo e preciso dal dischetto. PEGGIORE ATALANTA A. Masiello 6 Apporta il suo contributo in fase difensiva, pur senza brillare. (Jacopo D'Antuono)

© Riproduzione Riservata.