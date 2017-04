(LaPresse)

PAGELLE PALERMO CAGLIARI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo con i giudizi dei migliori e peggiori giocatori scesi in campo in ogni squadra fino a questo momento. Al Barbera le formazioni di Palermo e Cagliari sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. L'inizio dell'incontro, nonostante la grande confusione sotto porta per entrambe le squadre, si rivela abbastanza bilanciato con i rossoblu a cercare di imporre il proprio possesso palla ed i rosanero bravi ad uscire sulla lunga distanza. La rete del vantaggio siciliano arriva al 26' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Trajkovski, sul quale Chochev prolunga favorendo il tocco ravvicinato e vincente di Gonzalez. Il Cagliari potrebbe pareggiare al 30' con Sau ma Fulignati salva provvidenzialmente così come, sul fronte opposto, Rafael evita un passivo peggiore su Chochev e Pezzella.

VOTO PALERMO (PRIMO TEMPO): 6,5 Prende lentamente le misure al Cagliari fino a prendere in mano le redini del gioco specialmente in zona offensiva. MIGLIORE PALERMO (PRIMO TEMPO): A. TRAJKOVSKI 6,5 Parte al rallentatore per poi dare il meglio di sè ispirando i compagni da regista offensivo. PEGGIORE PALERMO (PRIMO TEMPO): BRUNO HENRIQUE 5 Non offre il contributo necessario alla squadra.

VOTO CAGLIARI (PRIMO TEMPO): 5 Tradisce il buon inizio di gara probabilmente a causa della scarsa convinzione. MIGLIORE CAGLIARI (PRIMO TEMPO): RAFAEL A. 7 Nega la gioia del raddoppio a Chochev e Pezzella con due interventi spettacolari. PEGGIORE CAGLIARI (PRIMO TEMPO): PADOIN 5 Come Henrique dall'altra parte, si nasconde per il campo. (Alessandro Rinoldi)

