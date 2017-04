Palermo Cagliari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Davide Di Gennaro (Cagliari) in azione contro il Palermo (Foto LaPresse)

DIRETTA PALERMO CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 30^ GIORNATA) - Palermo Cagliari verrà diretta dall'arbitro Valeri; in programma domenica 2 aprile alle ore 15, vale per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una partita che sa tanto di ultimissima chiamata per i rosanero che potrebbero, in via teorica, ancora aspirare a quella che sarebbe una miracolosa salvezza, in ragione di un Empoli (prima squadra salva) che a sua volta sta facendo fatica a fare risultati.

In questo momento il Palermo occupa il 18esimo posto con 15 punti ed uno score di 24 reti realizzate e 60 incassate. Il distacco dall’Empoli è di 7 punti ma il problema è che la squadra siciliana nelle ultime cinque ha raccolto un solo punto. Il Cagliari occupa invece il 14esimo posto con 32 punti ed uno score di 36 gol realizzati e 58 subiti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO CAGLIARI LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

I sardi nelle ultime cinque giornate di campionato sono riusciti a mettere da parte 5 punti che non rappresentano un bottino eccezionale ma che comunque, visto l’andamento del torneo, sembrano più che sufficienti per vivere un finale di stagione in tutta tranquillità. Nella gara di andata giocata al Sant’Elia si è consumata la vittoria del Cagliari con il punteggio di 2-1 grazie ad una strepitosa doppietta di Dessena che ha reso inutile il gol nel finale del solito Nestorovski.

L’ultima sfida al Barbera si è consumata nel gennaio del 2015 con netta vittoria dei rosanero per 5-0 con doppietta di Paulo Dybala, Munoz, Morganella e Barreto. Da segnalare che il Cagliari non vince a Palermo in Serie A dal lontano aprile del 2007 con punteggio di 3-1 grazie ai gol di David Suazo e Simone Pepe. Il Palermo deve fare i conti con le sicure indisponibilità di Rispoli e Diamanti mentre sono da valutare le condizioni fisiche dello svedese Silva e del serbo Rajokovic.

Probabile che si vada nuovamente verso uno schieramento basato su una difesa a 3, folto centrocampo a 6 con due elementi più avanzati da supporto all’unica punta di ruolo. In porta Posavec mentre in difesa Morganella prende il posto di Rispoli sul centrodestra, Goldaniga nel mezzo e dall’altra parte Gonzalez. Per quanto concerne le corsie laterali, sulla destra c’è un ballottaggio tra Aleesami e Pezzella mentre sull’altro lato Cionek leggermente avanti rispetto a Balogh. In mezzo probabile rientro dalla squalifica di Bruno Henrique al cui fianco ci sarà Gazzi. Unica punta Nestorovski alle cui spalle gli daranno man forte Sallai e probabilmente Embalo al posto di Diamanti.

Nel Cagliari la lista degli indisponibili è abbastanza lunga: Barella, Borriello, Capuano, Dessena, Melchiorri e probabilmente anche Ceppitelli. Dunque si va verso una difesa a 4, cinque in mediana ed una sola punta. Per il ruolo di punto l’indiziato numero uno è Sau con alle sue spalle giocatori in grado di assicurare copertura ed ottimo sostegno nella fase d’attacco come Joao Pedro e Ionita. A centrocampo Tachtsidis nel mezzo con ai fianchi l’ex Juventus Padoin e Farago in luogo dell’infortunato Dessena. In porta Rafael mentre la linea difensiva si dovrebbe comporre con Mauricio Isla nel ruolo di terzino destro, il portoghese Bruno Alves con al fianco Pisacane nel mezzo e Murru a spingere sull’out di sinistra.

La chiave tattica è tutta sulle corsie laterali, in quanto le due formazioni presentano molti giocatori nel mezzo con spazi piuttosto angusti e tendono a occupare la zona nevralgica del campo tendendo a fare molta densità. Teoricamente questo dovrebbe favorire il Palermo che presenta più uomini sulle corsie anche se c’è una mancanza di efficacia sotto porta. Non è da escludere che durante il corso dell’incontro in fase di non possesso nel Cagliari Ionita possa scalare a destra con Farago più centrale e Padoin che diventi a tutti gli effetti un laterale di sinistra.

Complice il fattore campo e le tante assenze in casa Cagliari per la Snai in questo incontro il Palermo è abbastanza favorito. Infatti la vittoria dei siciliani è stata fissata a 2,35 contro il 3,00 dell’eventuale successo del Cagliari ed il 3,35 per il pareggio. Indecifrabile secondo Snai il match sotto il profilo del numero di marcature complessive tant’è che l’evento Under 2,5 è a 1,80 e l’Over 2,5 a 1,90.

Palermo Cagliari sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: l'appuntamento è su Sky Calcio 4 (canale 254) ma non va dimenticata la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio (206) mostra in tempo reale i gol e gli highlights di tutte le partite che si giocano in contemporanea. Programmazione visibile anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

