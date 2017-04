Parma Maceratese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Maceratese, Foto LaPresse

DIRETTA PARMA MACERATESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Parma Maceratese, partita che sarà diretta dall'arbitro Luca Massimi, va in scena domenica 2 aprile alle ore 18:30; per la trentaduesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 le due squadre giocano allo stadio Tardini. Ultima chiamata o quasi per entrambe: il Parma insegue il secondo posto che, al momento, è occupato dal Padova, mentre la Maceratese con una vittoria si confermerebbe in zona play-off.

Una gara dunque fondamentale per il prossimo futuro delle due formazioni che non possono commettere errori. Il Parma ha interrotto la sua serie negativa domenica scorsa nella vittoria contro il Gubbio. I ducali hanno avuto la meglio sugli umbri grazie ad una gran bella prestazione sfoderata, mentre la Maceratese lotta per la zona promozione, ancor di più dopo il successo ottenuto contro la Feralpi Salò nell'ultima giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una partita dalle mille emozioni e soprattutto per vedere uno spettacolo autentico al Tardini. Nessuna delle due può permettersi di perdere punti visto che si tratta di uno snodo fondamentale per la stagione di entrambe. Dal punto di vista delle probabili formazioni, non ci saranno grosse novità in casa Parma. D'Aversa deve ancora fare a meno del portiere titolare Frattali.

Dunque modulo 4-3-3 che vedrà in porta l'ex Atalanta Bassi, mentre in difesa agiranno Iacoponi e Scaglia (una delle addizioni del mercato invernale) da terzini con Di Cesare e Alessandro Lucarelli a giocare da centrali. In mezzo al campo spazio per Giorgino, Scozzarella e Scavone mentre in attacco ci saranno Manuel Nocciolini e Baraye esterni - ma entrambi con una spiccata propensione al gol - con Emanuele Calaiò a giocare da prima punta e far valere la sua esperienza e i numeri che è riuscito a mettere insieme anche in questa stagione.

La Maceratese ovviamente non vuole commettere errori anche perché contro ci sarà una squadra super attrezzata che può fare molto male. Il modulo sarà il 4-3-1-2 con Forte in porta, Sabato, Gattari, Broli e Ventola in difesa. A centrocampo Quadri, De Grazia e Malaccari mentre il trequartista sarà Turchetta. Colombi e Petrilli invece saranno gli attaccanti della formazione marchigiana che vuole regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi vista la difficoltà della sfida del Tardini di Parma.

Indubbiamente il Parma ha in Calaiò il punto di riferimento offensivo. L'ex Napoli e Genoa è un attaccante di assoluto livello per la categoria e sta facendo molto bene. Così come Scaglia si sta rivelando un calciatore di qualità molto delicata e che in Lega Pro è un talento puro. In casa Maceratese invece Quadri è l'elemento imprescindibile in questa fase. Crea gioco e soprattutto segna: la doppietta di domenica scorsa ha regalato tre punti di fondamentale importanza. In avanti sicuramente la coppia Colombi-Petrilli garantisce peso offensivo.

Per quel che riguarda il mondo delle scommesse, possiamo notare che il segno 1 viene quotato dall'agenzia Bwin a 1.53; il pareggio tra Parma e Maceratese invece è quotato a 3.75 mentre appare più complesso il segno 2 per la vittoria della Maceratese, che viene dato a 5.00 dallo stesso bookmaker Bwin.

In casa Parma mister D'Aversa si è detto entusiasta per quanto fatto in casa del Gubbio. Una vittoria importante anche considerando lo stop casalingo del Venezia col Santarcangelo. Ottimismo per il tecnico del Parma che vuole agguantare quanto meno la seconda posizione in classifica, cruciale per i play-off. Mister Giunti ha caricato la sua Maceratese dopo l'ultima bella vittoria contro la Feralpi Salò. I play-off non sono un traguardo impossibile a detta del tecnico dei marchigiani.

Parma Maceratese non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.