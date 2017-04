Pescara Milan/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Pescara Milan, Foto LaPresse

PESCARA MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Pescara Milan, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca allo stadio Adriatico domenica 2 aprile, con calcio d’inizio alle ore 15. Il Pescara è ormai condannato alla retrocessione: deve recuperare 10 punti in 9 giornate e, sul campo, ne ha centrati 9 in 29 turni. Messa così un’impresa disperata, anche se le favole nel calcio esistono; il Milan insegue un posto nella prossima Europa che significherebbe tornare a giocare le coppe dopo tre anni, un’attesa lunghissima se comparata alla storia internazionale dei rossoneri. Aspettando il calcio d’inizio della partita, andiamo a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la sfida di oggi studiando nel dettaglio le probabili formazioni di Pescara Milan.

PESCARA MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Pescara Milan, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Pescara (segno 1) vale 6,00, il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre la vittoria della Milan (segno 2) vi permetterà di vincere 1,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Non solo l’ultimo posto in classifica: il Pescara deve anche fare i conti con una rosa che si è accorciata per i tanti infortuni che nel corso della stagione l’hanno fermata. Per esempio: da quando è arrivato, Gilardino non ha praticamente mai giocato, e chissà cosa sarebbe potuto essere se il veterano biellese (che oggi avrebbe disputato la partita da ex) fosse stato a piena disposizione di Massimo Oddo (che ai tempi era l’allenatore). Oggi la prima punta è il giovane Cerri, che non ha ancora la caratura del Gila; a supportarlo Benali e il rientrante Caprari, con un centrocampo nel quale Ledian Memushaj agisce da interno e Verre fa l’altra mezzala, mentre in mezzo nel ruolo di finto regista (o meglio, di perno davanti alla difesa) se la giocano Muntari (altro ex) e Alessandro Bruno con il primo che al momento sembra avere un passo di vantaggio. I problemi ci sono anche in difesa: fuori Stendardo Coda che sarebbero i due centrali titolari, Fornasier fa coppia con Cesare Bovo. Se non altro ci sono gli esterni Zampano e Biraghi; in porta giocherà invece Albano Bizzarri, forse una delle poche note positive nella disastrata stagione del Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Lapadula torna all’Adriatico, dove ha ottenuto la promozione in Serie A con titolo di capocannoniere; tuttavia non dovrebbe essere lui a iniziare la partita, perchè Vincenzo Montella gli dovrebbe preferire un Bacca che sembra essere tornato a segnare con buona regolarità. Nel tridente mancherà ancora Suso, oltre ovviamente a Bonaventura che ha terminato in anticipo la stagione; c’è Ocampos, e c’è soprattutto un Deulofeu che arriva da uno spezzone di amichevole contro la Francia in cui è stato il grande protagonista, e che ha rilasciato parole di amore nei confronti del Milan. Le defezioni ci sono poi nel reparto arretrato: stagione finita per Abate, dunque De Sciglio viene nuovamente dirottato a destra con Vangioni che dovrebbe godere della conferma (guadagnata) sulla corsia opposta. Romagnoli sarà uno dei due centrali, l’altro dovrebbe essere Paletta che rimane in vantaggio su Zapata mentre sono nettamente calate le quotazioni di Gustavo Gomez; a centrocampo più José Sosa che Locatelli, più Kucka che Pasalic ma il croato resta in ballottaggio anche con Mati Fernandez, che al momento è il favorito per giocare da titolare (senza dimenticarsi di Bertolacci, un altro che potrebbe essere in campo dal primo minuto).

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA MILAN

PESCARA (4-3-3): 31 Bizzarri; 11 F. Zampano, 44 Fornasier, 83 C. Bovo, 3 Biraghi; 7 Verre, 13 Muntari, 8 L. Memushaj; 10 Benali, 20 Cerri, 17 Caprari

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Aldegani, 14 Campagnaro, 2 A. Crescenzi, 33 Coulibaly, 5 A. Bruno, 16 Brugman, 9 Kastanos, 36 Cubas, 30 Muric, 28 Mitrita, 15 Bahebeck

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: -

Indisponibili: A. Coda, Stendardo, Pepe, Gilardino

MILAN (4-3-1-2): 99 G. Donnarumma; 2 De Sciglio, 29 Paletta, 13 A. Romagnoli, 21 Vangioni; 33 Kucka, 23 J. Sosa, 14 Mati Fernandez; 11 Ocampos, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 15 Gustavo Gomez, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 73 M. Locatelli, 91 Bertolacci, 80 Pasalic, 10 Honda, 9 Lapadula

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura, Suso

