PRONOSTICI LEGA PRO: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 32^ GIORNATA (OGGI DOMENICA 2 APRILE 2017) - Stiamo vivendo un altro turno in Lega Pro 2016-2017, parliamo dei pronostici per le principali gare della domenica della trentaduesima giornata. I temi sono tanti, perché l’allargamento della griglia dei playoff fa sì che tante squadre si giochino ancora molto nella loro stagione, anche se poi ci sarà in palio una sola promozione per 27 partecipanti. Cosa dobbiamo aspettarci dunque dalle partite odierne? Analizzando lo stato di forma delle varie squadre, la classifica e altri fattori, presentiamo le sfide principali tra quelle in programma oggi, domenica 2 aprile, e i pronostici legati a queste singole partite.

PRONOSTICO FERALPISALO’-PADOVA (GIRONE B, domenica ore 16:30) - Il girone di ritorno del Padova è di assoluta qualità: la formazione biancoscudata ha messo insieme nove vittorie in 12 partite e ha perso soltanto una volta, il 22 gennaio sul campo del Forlì. Effettuato il sorpasso sul Parma, il Padova arriva da tre vittorie consecutive nelle quali non ha subito alcun gol; lontano dall’Euganeo fatica senza dubbio di più ma ha comunque raccolto 16 punti. Avversario durissimo per una Feralpisalò che ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite e nel nuovo anno ha già perso cinque gare, rischiando di compromettere la corsa ai playoff; si gioca al Lino Turina, ma anche questo potrebbe non essere un fattore visto che per i bresciani ci sono due sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite casalinghe, e la Feralpisalò non raggiunge il punto e mezzo di media quando gioca in casa (22 punti in 15 partite). Pronostico dunque che tende dalla parte del Padova: diciamo X2 per andare sul sicuro, qualora la giocata debba essere secca andiamo con la vittoria esterna.

PRONOSTICO SUDTIROL-VENEZIA (GIRONE B, domenica ore 16:30) - Pareggiando domenica contro il Santarcangelo, il Venezia ha interrotto a 7 la sua striscia di vittorie; anche così ha prolungato a 11 partite la sua serie di imbattibilità (ultima sconfitta a Forlì il 23 dicembre) e sono anche 11 le partite con almeno un gol da parte della capolista del girone B. Il Venezia è primo in classifica da metà dicembre, ed è riuscito a incrementare il suo vantaggio anche in virtù di cinque vittorie consecutive fuori casa che hanno portato a 11 il bottino. La capolista fa più punti in trasferta che al Penzo: un dato del quale bisogna tenere conto nell’analizzare la partita contro un Sudtirol che, reduce dalla vittoria di Ancona - spezzata una striscia di tre sconfitte - non festeggia i tre punti al Druso dal 26 febbraio (contro il Modena) e ha vinto solo due degli ultimi sette impegni casalinghi. C’è un altro dato: il Sudtirol ha vinto soltanto una volta contro le prime dieci della classe, una vittoria che risale all’ormai lontano 22 ottobre (contro il Pordenone). Viste le premesse, il pronostico non può che essere per la vittoria del Venezia (segno 2).

PRONOSTICO PARMA-MACERATESE (GIRONE B, domenica ore 20:30) - Al Tardini il Parma, rinfrancato dalla vittoria di Gubbio, cerca di accorciare le distanze su Padova e Venezia. I ducali sembrano essersi lasciati alle spalle il periodo buio - 2 punti in tre partite - riprendendo la grande corsa: nel girone di ritorno la squadra di Roberto D’Aversa ha ottenuto otto vittorie e tre pareggi, con due serie da quattro affermazioni alle quali è sempre seguito un pareggio. Questa potrebbe essere la terza striscia e tutto lascia intendere che sia davvero così: la Maceratese ha vinto soltanto due volte nelle ultime otto giornate e, anche se sono due vittorie nelle ultime tre (con ultima sconfitta a fine febbraio), bisogna dire che i marchigiani non conoscono i tre punti esterni dal 29 gennaio, quando avevano espugnato il Del Conero nel derby contro l’Ancona. Ecco perchè il nostro pronostico è per la vittoria del Parma, e dunque sul segno 1.

PRONOSTICO JUVE STABIA-CASERTANA (GIRONE C, domenica ore 14:30) - Altra prova del nove per una Juve Stabia che sta perdendo contatto dalle prime tre: le Vespe arrivano da un periodo difficile nel quale hanno registrato una sola vittoria in cinque gare, ottenendo un totale di 5 punti. C’è un dato ancora più preoccupante: la Juve Stabia non vince in casa dal 22 dicembre, quando aveva regolato il Catania con un netto 4-0 e si era portata al secondo posto nel girone C. Da allora quattro pareggi e la sconfitta contro la Paganese; può approfittarne la Casertana nel derby, ma i rossoblu di Andrea Tedesco hanno bisogno di maggiore continuità se vogliono prendersi i playoff. Pure, hanno vinto tre volte nelle ultime cinque trasferte e sono sempre riusciti a segnare nelle ultime otto giornate, con la sola eccezione del pareggio interno contro il Messina. Lo stato mentale delle due squadre è al ribasso; diciamo che potrebbe venirne fuori un pareggio (segno X).

PRONOSTICO COSENZA-LECCE (GIRONE C, domenica ore 18:30) - Il big match del girone C si gioca inevitabilmente al San Vito. Lo scorso anno il Lecce vinse con un pazzesco 4-3, ma il risultato non servì a garantire il primo posto; ancora alla caccia della promozione, i salentini rischiano di pagare a caro prezzo le tre sconfitte nelle ultime otto partite, tutte e tre in trasferta dove il Lecce non vince dal 18 febbraio (2-1 a Reggio Calabria). Resta, quella di Pasquale Padalino, una squadra che fuori casa ha vinto 9 partite e ha segnato quasi gli stessi gol che al Via del Mare; non sarà facile per un Cosenza in crisi, con una sola vittoria in otto partite e una serie di pareggi (cinque in otto gare) che rischia di allontanare i lupi dalla zona playoff. Il Lecce però rappresenta una sfida interessante anche dal punto di vista delle motivazioni; va comunque registrato che il Cosenza quest’anno ha ottenuto solo due vittorie contro squadre in lotta per i playoff, e si tratta di Monopoli e Fidelis Andria (dunque non propriamente squadroni). In ogni caso puntiamo sul riscatto da parte dei campani, e dunque diciamo 1X: vittoria Cosenza, o comunque un pareggio.

PRONOSTICO FOGGIA-PAGANESE (GIRONE C, domenica ore 18:30) - Foggia in missione: dopo lo scotto della stagione passata i satanelli hanno deciso di fare sul serio e vogliono chiudere i conti quanto prima. Ci sono dieci vittorie nelle ultime undici e 12 nelle ultime 14; una sola sconfitta nel nuovo anno (a Taranto), una striscia aperta di sei affermazioni e un +4 sul Lecce. Superato anche lo scoglio Catania, il Foggia ritrova lo Zaccheria dove vince consecutivamente da 7 partite con un totale di 21 gol; tra le mura amiche i rossoneri hanno raccolto 37 dei 68 punti totali subendo appena 9 reti. Cosa può schierare la Paganese contro la capolista del girone C? Sicuramente cinque vittorie nelle ultime sei partite e una striscia di imbattibilità aperta dal 4 febbraio; una decisa inversione di tendenza rispetto a un periodo che, a cavallo tra i due anni solari, aveva fatto registrare due punti e nessuna vittoria in cinque gare. La Paganese si gioca i playoff, dunque ha bisogno di vincere; fuori casa lo ha fatto tre volte di fila. Anche così però il nostro pronostico non può che favorire il Foggia: diciamo dunque segno 1.

