PRONOSTICI SERIE A, LE SCOMMESSE E LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 30^GIORNATA (OGGI 2 APRILE 2017) – Entriamo nel vivo della 30^ giornata del campionato di serie A: dopo la pausa per le nazionali, sono stati i due match Sassuolo-Lazio e Roma-Empoli ad inaugurare questo turno della massima serie, gustosi antipasti di questa intensa turnata, che si concluderà solo questa sera con il big match tra Napoli e Juventus, dove il faro sarà senza dubbio puntato sul grande ex Gonzalo Higuain. Facciamo un passo indietro e ricordiamo che la domenica della serie A partirà con il lunch match Torino-Udinese alle ore 12.30 per poi proseguire alle ore 15.00 con Chievo-Crotone, Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Palermo-Cagliari, e Pescara-Milan. Andiamo quindi a vedere i pronostici stilati dalla nostra redazione, tenuto conto di molteplici dati a disposizione, valutando quindi il possibile esito finale.

Pronostico Torino Udinese (ore 12.30) – Match aperto tra Torino e Udinese, con la formazione granata che sconta uno stato di forma non cosi eccellente, viste le due sconfitte e i due pareggi realizzati negli ultimi cinque incontri disputati. Va meglio in casa Delneri, visto che arriva all’Olimpico con le due vittorie contro Pescara e Palermo: a questo si annuncia un bilancio storico positivo nello scontro diretto, dove comunque il pari non è stato infrequente. Va per fatto notare che di solito la formazione di Mihajlovic è in grado di fare qualcosa in più tra le mura di casa, su ammissione dello stesso tecnico. Pronostico: 1X

Pronostico Chievo Crotone (ore 15.00) – Per la partita al Bentegodi tra Chievo e Crotone, giocano molto nello stabilire un favorito le rispettive posizioni in classifica di Serie A che vede i padroni di casa 11 con 38 punti, a ben 24 di distanza dai calabresi, diciannovesimi. Di contro lo storico ci ricorda che andò proprio alla formazione calabrese il match di andata: quella però pare tutta un'altra quadra, visto che quella di adesso non vince dal lontano 29 gennaio. Inutile quini evidenziare come i numeri sullo stato di forma premia il Chievo che negli ultimi 5 match disputati ha trovato almeno due vittorie. Pronostico favorevole ai padroni di casa.

Pronostico Fiorentina-Bologna (ore 15.00) – Storico, fattore campo e classifica consegnano alla formazione di Paulo Sousa il titolo di favorita per il match Fiorentina-Bologna: in archivio infatti si contano 12 vittorie dei toscani e appena 5 affermazione dei felsinei e negli ultimi 5 testa a testa si contano 4 successi dei padroni di casa attesi al Franchi. I dati sullo stato di forma riequilibra il piano tra le due compagini: entrambe approdano alla 30^ giornata di campionato avendo alle spalle due vittorie consecutive, anche se il Bologna negli ultimi 5 match ha totalizzato anche due sconfitte. Pronostico 1X

Pronostico Genoa Atalanta (ore 15.00)- Fattore Marassi a parte, per la partita tra Genoa e Atalanta, la bilancia pare leggermente puntare sulla formazione bergamasca, vista decisamente più in forma in queste ultime giornate di serie A. La compagine di Gasperini in effetti arriva in Liguria dalla sesta posizione in classifica, avendo alle spalle diversi risultati utili negli ultimi 5 match disputati. Non discrimina lo storico, con nove vittorie a testa negli ultimi anni. Pronostico: vittoria di misura del bergamaschi.

Pronostico Palermo Cagliari (ore 15.00)- Sfida davvero aperta per Palermo e Cagliari, dove anche il pareggio pare un risultato più che possibile. I rosanero devono ancora sperimentare il furore che il cambio presidenza potrebbe suscitare e hanno dalla loro lo storico recente dei testa a testa, con due vittorie e due pareggi totalizzati negli ultimi 5 scontri diretti. La formazione ospite però vanta un migliore stato di forma oltre che un buon 14 posto in campionato, ma non molto di più. Pronostico pareggio.

Pronostico Pescara Milan (ore 15.00) – Nonostante una formazione decimata, per Pescara-Milan il pronostico pesa decisamente a favore della compagine di Vincenzo Montella, andiamo a vedere perché. i rossoneri hanno dalla loro lo storico, con tre vittorie negli ultimi tre scontri diretti oltre che una posizione in classifica e uno stato di forma più che positivo, con la settima piazza in graduatoria e 4 vittorie negli ultimi 5 incontri disputati. In aggiunta vi è anche la modestia dell’avversario, a cui neanche il cambio panchina e l’arrivo di Zeman ha effettivamente risollevato le sorti. Pronostico: successo rossonero

Pronostico Napoli Juventus (ore 20.45) – Storico, statistiche e stato di forma giocano contro gli azzurri per il big match della 30^ giornata tra Napoli e Juventus, eppure il pronostico potrebbe proprio andare a favore della formazione di Sarri, fresco vincitore della Panchina d’oro. Certo lo scarto sul tabellone tra le due compagini sarà comunque minimo, ma in casa Napoli giocano un peso tutto speciale la voglia di battere la capolista dopo le mille polemiche sulle direzioni arbitrali nei precedenti turni di campionato, oltre che la voglia di battere in un San Paolo caldissimo il grande ex del match Higuian, il cui approdo alla maglia bianconera non è stato affatto digerito dalla tifoseria azzurra questa estate. Pronostico: vittoria sofferta dei padroni di casa.

