Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, live score in diretta gironi B, C (32^ giornata, oggi)

Risultati Lega pro (Foto LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (32^ GIORNATA, OGGI 2 APRILE 2017) - La trentaduesima giornata di Lega Pro 2016-2017 prosegue con le partite di domenica 2 aprile; archiviato l’intero programma del girone A, restano gli altri due raggruppamenti che ci faranno vivere un altro intenso pomeriggio con tante squadre (tutte, sostanzialmente) ancora alla ricerca del loro traguardo.

Risultati girone B avremo dunque, alle ore 16:30, Bassano-AlbinoLeffe, Fano-Mantova, Feralpisalò-Padova, Lumezzane-Ancona, Santarcangelo-Gubbio e Sudtirol-Venezia; alle ore 20:30 il posticipo serale Parma-Maceratese. In campo le prime tre della classe, con il Venezia che dopo il mezzo passo falso interno (spezzata la serie di sette vittorie) prova a ripartire sul campo di un Sudtirol che fatica maggiormente in casa che in trasferta.

Vincere significherebbe confermare il +8 sul Padova e il +10 sul Parma, o incrementare; un’altra frenata potrebbe rimettere in discussione il discorso promozione diretta, perchè sia i biancoscudati che i ducali hanno confermato di poter aprire a serie di affermazioni con le quali scalare la classifica. Per la lotta ai playoff il Bassano, che non sa più cosa significhi fare punti, non può sbagliare contro l’AlbinoLeffe: sfida diretta questa, mentre Feralpisalò e Maceratese devono chiedere strada appunto a Padova e Parma. In coda, ultima chiamata per l’Ancona che si è staccato anche dalla penultima posizione e ha un piede in Serie D; tra Fano e Mantova sono in palio punti fondamentali.

Risultati girone C: si parte alle ore 14:30 con Akragas-Siracusa, Catanzaro-Catania, Fondi-Matera, Juve Stabia-Casertana, Vibonese-Monopoli e Virtus Francavilla-Cosenza; alle ore 18:30 ci sarà Foggia-Paganese. Anche qui è entusiasmante la corsa alla promozione diretta: il Foggia mantiene i suoi 4 punti di vantaggio sul Lecce e li può anche incrementare, perchè l’impegno casalingo contro la Paganese è abbordabile mentre i salentini vanno al San Vito per sfidare il Cosenza che, nonostante un campionato sotto le aspettative, rimane squadra insidiosissima e che cerca punti per confermare i playoff.

Discorso chiuso per Matera e Juve Stabia, che si giocano la terza piazza; rischiano le Vespe che ospitano una Casertana sempre sorniona e imprevedibile, possono recuperaer da dietro le due neopromosse Virtus Francavilla - ma il periodo d’oro sembra alle spalle - e Siracusa, con i siciliani che però hanno una difficile trasferta sul campo dell’Akragas. La squadra di Agrigento si gioca la salvezza; da questo punto di vista occhio al risultato del Catanzaro contro un Catania che sembra aver esaurito la benzina (i calabresi arrivano dalla vittoria di Castellammare), la Vibonese è tornata a sperare e vuole un’altra vittoria nella partita interna contro il Monopoli. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

GIRONE B

ore 16:30 Bassano-AlbinoLeffe

ore 16:30 Fano-Mantova

ore 16:30 FeralpiSalò-Padova

ore 16:30 Lumezzane-Ancona

ore 16:30 Santarcangelo-Gubbio

ore 16:30 Sudtirol-Venezia

ore 20:30 Parma-Maceratese

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 68

Padova 62

Parma 60

Pordenone 57

Reggiana 52

Sambenedettese 48

Gubbio 47

AlbinoLeffe 43

Feralpisalò 42

Maceratese (-2), Santarcangelo, Bassano 40

Sudtirol 35

Mantova, Modena 32

Forlì 31

Fano 30

Lumezzane, Teramo 28

Ancona 24

GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Siracusa

ore 14:30 Catanzaro-Catania

ore 14:30 Fondi-Matera

ore 14:30 Juve Stabia-Casertana

ore 14:30 Vibonese-Monopoli

ore 14:30 Virtus Francavilla-Taranto

ore 18:30 Cosenza-Lecce

ore 18:30 Foggia-Paganese

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 68

Lecce 64

Matera 55

Juve Stabia 53

Virtus Francavilla 49

Siracusa 48

Casertana (-2), Cosenza 44

Fidelis Andria 41*

Fondi (-1), Paganese* 40

Catania (-7) 39

Messina 37*

Monopoli 32

Akragas 31

Catanzaro, Taranto*, Reggina 29

Melfi (-1) 27

Vibonese 26

© Riproduzione Riservata.