Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, attesa per Napoli Juventus! Diretta gol livescore e prossimo turno

Risultati Serie A, Foto LaPresse

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (30^ GIORNATA, 1 APRILE 2017) - Le partite di domenica 2 aprile per la trentesima giornata di Serie A 2016-2017 potrebbero essere cruciali per definire almeno due lotte che stiamo vivendo in questo intenso campionato: parliamo della corsa allo scudetto e della lotta per non retrocedere, mentre per la corsa all’Europa la sensazione è che si dovrà aspettare fino all’ultimo, anche per definire le varie posizioni.

Andiamo con ordine, e presentiamo le partite: alle ore 12:30 si parte con il lunch match Torino-Udinese, alle ore 15 avremo Chievo-Crotone, Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Palermo-Cagliari e Pescara-Milan mentre alle ore 20:45 avremo il big match Napoli-Juventus. Chiusura lunedì, con Inter-Sampdoria che si giocherà alle ore 20:45. Naturalmente al San Paolo viene catalizzata tutta l’attenzione o quasi: terza contro prima, un Napoli che tra pochi giorni ospiterà di nuovo la Juventus nella semifinale di Coppa Italia e dovrà ribaltare il 3-1 dell’andata. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Le polemiche di quella sfida, i partenopei che possono tornare in corsa per lo scudetto, allo stesso tempo favorendo la Roma ma restando agganciati al treno secondo posto: c’è di tutto in questa grande sfida, oltre ovviamente alla rivalità tra le due piazze inaspritasi tra lo scorso campionato e l’estate che ha sancito il passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus. Non solo il San Paolo tuttavia: per la corsa alla salvezza ultima chiamata per le ultime tre.

Palermo e Pescara giocano in casa potendo sfruttare il turno, ma hanno assolutamente bisogno di mettere in cascina dei risultati concreti (cioè delle vittorie). Così il Crotone, che invece va sul campo di un Chievo già abbondantemente salvo; potrebbe essere coinvolto anche il Genoa, che pure è più staccato e dunque rischia poco - a meno di un clamoroso harakiri, e di un grande passo di una delle ultime tre.

Per quanto riguarda l’Europa, corsa a distanza tra Inter e Atalanta che condividono la quinta piazza: la Beneamata ospiterà la Sampdoria orfana di Muriel, la Dea fa visita al Genoa. Il Milan spera nell’operazione sorpasso, contro il Pescara ovviamente non può sbagliare. E poi la Fiorentina, che difficilmente tornerà in lotta ma intanto vuole incamerare quanti più punti possibile: i viola se la vedono con il Bologna, che ha ben poco da chiedere alle ultime giornate di questo campionato.

La sensazione dunque è che in questa giornata si possa riaprire tutto, oppure tanti discorsi si possano chiudere: non ci resta che stare a vedere come andranno le partite, e come cambierà la classifica del campionato di Serie A che si avvia verso la sua entusiasmante conclusione.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 30^ GIORNATA

Domenica 2 aprile

ore 12:30 Torino-Udinese

ore 15:00 Chievo-Crotone

ore 15:00 Fiorentina-Bologna

ore 15:00 Genoa-Atalanta

ore 15:00 Palermo-Cagliari

ore 15:00 Pescara-Milan

ore 20:45 Napoli-Juventus

Lunedì 3 aprile

ore 20:45 Inter-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 73*

Roma 68

Napoli 63

Lazio 60*

Inter, Atalanta 55

Milan 53

Fiorentina 48

Sampdoria 41

Torino 40

Chievo 38

Udinese 36

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 31*

Genoa 29

Empoli 22*

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

SERIE A 2016-2017, 31^ GIORNATA

Sabato 8 aprile

ore 15:00 Empoli-Pescara

ore 18:00 Atalanta-Sassuolo

ore 20:45 Juventus-Chievo

Domenica 9 aprile

ore 12:30 Sampdoria-Fiorentina

ore 15:00 Bologna-Roma

ore 15:00 Cagliari-Torino

ore 15:00 Crotone-Inter

ore 15:00 Milan-Palermo

ore 15:00 Udinese-Genoa

ore 20:45 Lazio-Napoli

© Riproduzione Riservata.