Santarcangelo Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Santarcangelo Gubbio, Foto LaPresse

DIRETTA SANTARCANGELO GUBBIO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo Gubbio, diretta dall'arbitro Lorenzo Bertani, si gioca alle ore 16:30 di domenica 2 aprile, presso lo stadio Valentino Mazzola; siamo nel girone B di Lega Pro 2016-2017, arrivato alla trentaduesima giornata. I padroni di casa si sono dimostrati una squadra estremamente coriacea nella precedente giornata, quando hanno pareggiato per 1-1 sul campo della capolista Venezia, portandosi peraltro in vantaggio e meritando a tratti di portarsi a casa l'intera posta in palio.

Al momento la squadra si trova al confine con la zona playoff, a pari punti con la Maceratese che occupa il fatidico decimo posto, ultimo che permette di approdare agli spareggi. Il Gubbio è in una posizione di classifica più tranquilla, avendo sette punti di vantaggio rispetto al Santarcangelo. Dunque il proseguimento della stagione non sembra essere in discussione, anche se nelle ultime uscite gli umbri hanno avuto alcuni passaggi a vuoto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Ad esempio le due sconfitte consecutive subite contro il Teramo e il Parma, che hanno sorpreso soprattutto per la mancanza di gioco mostrata dalla squadra. Sulla carta il Santarcangelo arriva meglio a questa gara, ma non bisogno sottovalutare le capacità offensive del Gubbio. I padroni di casa arriva a questa gara con tutta la rosa a disposizione del tecnico Michele Marcolini, visto che non ci sono né calciatori infortunati e neppure squalificati. La lista dei diffidati invece è nutrita, visto che annovera la punta centrale Christian Cesaretti e i tre centrocampisti Emanuele Gatto, Dejan Danza e Michele Valentini.

La formazione si posizionerà con il modulo di gioco 3-5-2, guidato dal portiere e capitano Nardi. In difesa ci saranno Sirignano, Adorni e Paramatti, mentre sulle fasce giocheranno Posocco e Rossi. I tre centrocampisti saranno Carlini, Gatto e Jadid, e per concludere ci saranno i due attaccanti centrali Defendi e Cori. Il Gubbio come gli avversari non dovrà fare alcuna rinuncia in vista del match domenicale, ma dovrà stare attento in fase difensiva. I calciatori diffidati sono il difensore centrale Alex Marco Marini, il trequartista Daniele Casiraghi e il centrocampista centrale Alfredo Romano e non potranno essere ammoniti se vogliono evitare la squalifica.

Mister Giuseppe Magi opterà per schierare il modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo, avvalendosi della prestazione dell'estremo difensore Volpe. In difesa giocheranno Marini e Zanchi sulle fasce e Rinaldi e Piccinni al centro, mentre a centrocampo avranno spazio il capitano Romano, Valagussa e Croce. Il trequartista sarà Casiraghi mentre i due attaccanti centrali saranno Tavernelli e Ferri Marini.

A fare la partita molto probabilmente sarà il Santarcangelo, che deve cercare di ritagliarsi un posto fra le squadre nella zona playoff. Il Gubbio cercherà di aspettare gli avversari, chiudendo tutti gli spazi e ripartendo in velocità qualora fosse possibile. In partite chiuse e bloccate spesso sono i calci piazzati a cambiare le sorti, dunque bisognerà prestare parecchia attenzione a calci di punizione e calci d'angolo per eventuali occasioni pericolose.

Secondo Intralot, una delle agenzie di scommesse ad aver fornito le quote per questa partita di Lega Pro, a essere è favorito il Santarcangelo con una quota pari a 2.15, mentre il pareggio (segno X) paga 3.20 e la vittoria esterna del Gubbio (ovviamente segno 2) 3.30 volte.

Santarcangelo-Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

