Sudtirol Venezia/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sudtirol Venezia, Foto LaPresse

DIRETTA SUDTIROL VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtirol Venezia, che sarà diretta dall'arbitro Daniele Viotti, va in scena alle ore 16:30 di domenica 2 aprile; presso lo stadio Druso le due squadre giocano per la 33esima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017.

Nell'ultimo turno gli altoatesini si sono imposti per 1-0 in trasferta contro il fanalino di coda Ancona, lasciando a quattro punti di distanza la zona playout. Il Venezia invece ha visto ridursi a sei punti il vantaggio rispetto alla prima inseguitrice, che adesso risulta essere il Padova. Con sette turni di campionato ancora da disputare la squadra allenata da mister Filippo Inzaghi non può considerarsi già promossa, ma dovrà lottare ancora per raggiungere questo straordinario obiettivo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Dunque è fondamentale tornare al successo fin da subito, in un match che presenta diverse insidie e per questo motivo potrebbe rappresentare uno spartiacque nella stagione del Venezia. Il Sudtirol per la gara in oggetto dovrà rinunciare al lungodegente Stefano Fortunato. L'estremo difensore si è infortunato lo scorso dicembre, e ha già saltato quindici partite. Per il resto la rosa sarà tutta a disposizione, ma alcuni calciatori dovranno stare attenti a non farsi ammonire dal direttore di gara, poiché in lista diffidati. Fra loro ci sono Daniele Sarzi, Richard Marcone, Giacomo Tulli e Hannes Fink, tutti con quattro ammonizioni rimediate nel corso di questa annata sportiva.

La formazione messa in campo dal tecnico Alberto Colombo utilizzerà il modulo di gioco 4-4-2, schierando in porta Marcone, in difesa Tait, Di Nunzio, Bassoli e Sarzi e a come interni di centrocampo capitan Furlan e Bertoni. Sulle fasce si posizioneranno Broh a destra e Cia a sinistra, mentre i due attaccanti saranno Lupoli e il capocannoniere della squadra Gliozzi, già in doppia cifra con dieci reti siglate fino ad ora. Nessun indisponibile invece in casa Venezia, dove i calciatori in lista diffidati sono due, vale a dire Alex Geijo e Davide Marsura.

La formazione scelta da Filippo Inzaghi utilizzerà come di consueto il modulo di base 4-4-2, giocando dunque a specchio rispetto agli avversari. Il portiere sarà Facchin, protetto dai quattro difensori Zampano, Modolo, Cernuto e Garofalo. I due interni di centrocampo saranno Bentivoglio e capitan Soligo, mentre sulle fasce giocheranno Falzerano e Fabiano. Infine i due attaccanti centrali saranno Moreo e il bomber Geijo.

Il Venezia proverà a recuperare i due punti persi contro il Santarcengelo, attaccando fin dai primi minuti del match. La squadra veneta è molto abile a saltare l'umo sulla fasce grazie alle qualità tecniche dei propri esterni e a servire palloni invitanti per le due punte. Alex Geijo è un killer d'area di rigore, e si sta dimostrando un vero e proprio lusso per la categoria. Bisognerà però valutare lo stato di forma della squadra, che in settimana è impegnata nella sfida di Coppa Italia Lega Pro contro il Matera.

Sono disponibili le quote Snai per scommettere sulla partita del Druso: Venezia nettamente favorito visto che il segno 2 per la sua vittoria vale 1,85, mentre il segno 1 per l'affermazione del Sudtirol è quotato 4,00 volte la posta. Il pareggio porta in dote 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Sudtirol Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.