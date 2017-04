Torino Udinese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Udinese: Belotti contro Thereau (Foto LaPresse)

DIRETTA TORINO UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 30^ GIORNATA) - Torino Udinese, che sarà diretta dall'arbitro Ghersini, apre il programma di domenica 2 aprile per la Serie A 2016-2017: alle ore 12:30 si gioca allo stadio Grande Torino per la trentesima giornata del campionato. Questo è uno dei tanti confronti portati ad esempio da coloro che ritengono la Serie A a 20 squadre un errore, visto che sia i granata che i friulani corrono ormai senza obiettivi: i padroni di casa sono troppo lontani dalla zona Europa League per sperare in una clamorosa qualificazione, mentre i ragazzi di Gigi DelNeri, vista anche la inadeguatezza delle tre squadre che occupano i posti che condannano alla retrocessione, sono ormai da tempo fuori dalla lotta per la salvezza e sono certi della permanenza in Serie A.

Tuttavia il match presenta diversi motivi di interesse e si preannuncia altamente spettacolare per il modo di intendere il calcio che hanno entrambi gli allenatori. Dopo la sosta il campionato del Torino riprende con un altro match casalingo dopo quello contro l'Inter, terminato con un 2 a 2 che è stato un po'la fotografia della stagione granata, segnata da partite ottime buttate via per errori difensivi e sfortuna. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI TORINO UDINESE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Tuttavia il tecnico del Torino può senza dubbio essere soddisfatto dell'ultima prestazione casalinga dei suoi, che sono riusciti a riconciliarsi con il pubblico dopo la brutta sconfitta maturata sul campo della Lazio dell'ex Ciro Immobile, che ha vinto dopo aver visto i granata dominare per larghi tratti e cedere fisicamente nel finale. I tifosi del Toro sperano però di poter finalmente riassaporare il gusto della vittoria casalinga, che manca dal match contro il Palermo, vinto per 3 a 1 con una prestazione strastoferica di Belotti, capace di segnare tre goal in venti minuti e ribaltare l'iniziale vantaggio di un Palermo che aveva giocato un ottimo primo tempo.

Proprio l'Udinese arriva da una rotonda vittoria contro il Palermo, un 4 a 1 con cui Del Neri ha messo in mostra un Zapata finalmente decisivo anche in fase realizzativa. I friulani con il successo contro i rosanero, comunque più sudato di quanto dica il punteggio finale, si sono garantiti definitivamente la salvezza con svariate giornate di anticipo e hanno allungato a tre la striscia di partite senza sconfitte. Prima della quaterna rifilata al Palermo era infatti arrivata quella contro il Pescara, sconfitto a domicilio, oltre al risultato di grande prestigio contro la Juventus, che al Friuli si è dovuta accontentare di un pareggio per 1 a 1 ottenuto grazie a Bonucci dopo una partita di pura sofferenza.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, limitandoci soltanto al campionato in corso, va detto che all'andata l'Udinese fu capace di reagire al vantaggio del Torino firmato da Benassi e di portarsi avanti con Zapata e Thereau, prima di essere raggiunta da un goal di Ljiaic. Il match odierno, visti i precedenti, si preannuncia come sempre assai combattuto ed equilibrato.

Andando a vedere le probabili formazioni, va detto che entrambe dovrebbero giocare con il 4-3-3 caro ai rispettivi tecnici. Nel tridente d'attacco del Torino potrebbe però non esserci proprio Ljajic, con Mihajlovic che potrebbe preferirgli Iturbe. In mediana ancora bocciato Benassi, con Acquah ancora titolare. Riguardo all'Udinese di Delneri, che come detto giocherà con un modulo speculare a quello granata, ancora spazio per Scuffet, vista la perdurante indisponibilità di Karzenis: per l'ex bimbo prodigio una nuova occasione di rimettersi in mostra.

Delneri dovrà poi fare i conti con la pesante assenza di Thereau, che verrà probabilmente sostituito da Perica, mentre il resto del tridente sarà composto da Zapata e De Paul. I pronostici danno il Torino nettamente favorito, anche se l'Udinese di Del Neri appare capace di giocarsi le proprie carte.

I bookmakers della Snai quotano la vittoria dei granata ad 1,85, sintomo di come Belotti e compagni partano favoriti, considerando anche che una affermazione della compagine friulana è pagata 4,25 volte l'eventuale cifra giocata. Un pareggio viene invece pagato 3,60 volte l'importo della scommessa effettuata.

Torino Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali Sky: appuntamento su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per tutti gli abbonati allo speciale pacchetto Calcio, che potranno avvalersi per questa sfida anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.