Vibonese Monopoli/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vibonese Monopoli, Foto LaPresse

DIRETTA VIBONESE MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 2 APRILE 2017) - Vibonese Monopoli, diretta dal signor Amabile di Vicenza, domenica 2 aprile 2017 alle ore 14.30, avrà tutti i crismi di un vero e proprio scontro salvezza nel programma della tredicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Non se lo sarebbero di certo aspettato fino a qualche mese fa i pugliesi, che sognavano addirittura un insediamento in pianta stabile in zona play off.

Poi è arrivato un crollo verticale che ha portato ora la squadra ad avere solo tre punti di distacco dalla zona play out, con l'arrivo di Bucaro in panchina al posto di Zanin che non ha portato benefici, con i Gabbiani senza vittoria in campionato da dodici giornate e che domenica scorsa, in casa contro la Virtus Francavilla, sono stati costretti ad accontentarsi dell'ennesimo 'brodino', un pari uno a uno che non ha allontanato la squadra dalla zona calda della classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

Di contro, dopo l'arrivo di Sasà Campilongo sulla panchina calabrese, è cambiato radicalmente il rendimento di una Vibonese che domenica scorsa in casa contro l'Andria ha centrato la seconda vittoria consecuiva in casa, con sette punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato. Rossoblu ora ad un solo punti di distanza dal Melfi penultimo, ma soprattutto a tre sole lunghezze di distanza dal terzetto composto da Catanzaro, Taranto e Reggina, al confine della zona play out. La salvezza è ancora tutta da giocare anche per la formazione di Vibo Valentia.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Vibonese in campo con Stefano Russo in porta, ma alle prese con le assenze per squalifica di Moi in difesa e di Silvestri sulla fascia sinistra, entrambi espulsi per doppia ammonizione nell'infuocata sfida contro l'Andria. Nella difesa a tre giocheranno Sicignano, Franchino e Manzo, mentre sull'out di sinistra sarà schierato Scapellato, con Minarini a presidiare la fascia opposta. Per vie centrali sulla linea mediana si muoveranno il francese Legras, Giuffrida e il match winner della sfida contro l'Andria, Viola, mentre il gambiano Sowe e l'argentino Bubas faranno coppia in attacco.

Risponderà il Monopoli con Furlan tra i pali e una difesa a tre composta da Mario Esposito, da Michele Ferrara e da Mercadante. L'uruguaiano Nicolini, Gatto e il greco Sounas saranno i centrali di centrocampo, mentre Carissoni sarà l'esterno laterale di destra e l'albanese Vuthaj l'esterno laterale di sinistra, vista l'assenza di Pinto, squalificato. In attacco Montini sarà confermato al fianco del bosniaco Nadarevic.

3-5-2 confermato per la Vibonese di Campilongo, con i rossoblu molto concreti nelle ultime partite e capaci di rispondere allo strappo del Melfi che avrebbe potuto condannare all'ultimo posto i calabresi. Discorso salvezza invece apertissimo, lo sa bene anche il Monopoli che sotto la gestione Bucaro cerca ancora la prima vittoria e che a Vibo Valentia giocherà con un modulo speculare rispetto a quello degli avversari.

Scommesse che vedono favorito il sodalizio calabrese, con quota per la vittoria interna fissata a 2.40 da Snai, mentre Paddy Power propone a 3.15 la quota per il pareggio ed Eurobet a 3.05 la quota relativa al successo esterno. La diretta streaming video di Vibonese Monopoli, domenica 2 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà disponibile in esclusiva via internet per gli abbonati al sito sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (32^GIORNATA)

