Video/ Ascoli Carpi (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

VIDEO ASCOLI CARPI (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - Il Carpi trionfa in trasferta per 2-1 in casa dell’Ascoli dopo una partita molto equilibrata e combattuta. Ritmi alti fin da subito allo Stadio “Del Duca” di Ascoli con gli ospiti del Carp che dopo solo 7 minuti di gioco colpiscono l’incrocio dei pali con Letizia. Fedato trova benissimo in area Letizia che riceve e conclude ma il legno gli nega la gioia personale. Due minuti dopo Lollo conclude da fuori area ma Lanni è bravo a distendersi e a far suo il pallone. L’Ascoli si rende seriamente pericoloso intorno al 15° minuto con un poderoso colpo di testa su un cross dalla bandierina, con la palla che supera Belec ma si stampa sulla traversa. Due minuti dopo il suo palo, Mengoni si rende protagonista nella sua zona di competenza con un salvataggio difensivo provvidenziale su una conclusione da dentro l’area di Mbakogu. Il primo tempo sembra doversi concludere sullo 0-0 ma al 40° minuto il solito Cacia sblocca il risultato. Buon dribbling di Favilli in area su Gagliolo e pallone preciso al centro per Cacia che con un tocco morbido beffa Belec. Il vantaggio dell’Ascoli però dura solo tre minuti, con Gagliolo che soprende Lanni dalla distanza con il destro e riporta sul pari il risultato. Nella ripresa la gara rimane in grande equilibrio e le occasioni non mancano da una parte e dall’altra. Al 64° minuto Bianco è costretto ad uscire in barella per un problema fisico con Sabbione che prende il suo posto in campo. Al 69° minuto Favilli spreca un’ottima occasione da dentro l’area, fallendo un rigore in movimento con Belec che riesce a respingere con i piedi la conclusione dell’attaccante bianconero. Al minuto 81 Lollo fa tremare gli avversari con una conclusione potente e precisa da dentro l’area che si stampa in pieno sulla traversa. I padroni di casa si ritrovano ad affrontare gli ultimi scampoli di partita in dieci uomini dopo il secondo giallo rifilato ad Almici dall’arbitro Marini all’83° minuto. Le cose si mettono di male in peggio per la squadra di mister Longo quando all’87° minuto Sabbione si inventa una conclusione eccezionale dalla lunga distanza con Lanni che riesce solo a sfiorare. Vittoria importante per il Carpi che si rilancia in zona playoff raggiungendo il Bari e posizionandosi insieme all’Entella al settimo posto in classifica a quota 47 punti. Boccone amaro da digerire per l’Ascoli che rimane con 38 punti a metà classifica. (Paolo Zaza)





