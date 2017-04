Video/ Brescia Entella (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

LaPresse

VIDEO BRESCIA ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - Finisce con un pareggio di 2-2 la sfida fra Brescia ed Entella allo Stadio Rigamonti, valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Nei primi minuti gli ospiti partono bene e si rendono pericolosi soprattutto con verticalizzazioni improvvise di un ispirato Troiano per i suoi compagni d’attacco. Al 3° minuto proprio Troiano ha una buona chance per concludere da fuori area ma il suo tiro termina abbondantemente alto sopra la traversa. Gli ospiti passano in vantaggio al 18° minuto con la combinazione fra Troiano e Caputo e con l’ex Bari che serve un pallone delizioso a Moscati che di prima intenzione sorprende Minelli. Il Brescia non riesce a reagire e l’Entella sfiora il raddoppio con il fantasista Ammari che con una conclusione di prima intenzione lambisce la traversa della porta difesa da Minelli. Al 24° minuto altra chance per il trequartista dell’Entella ma il suo tiro a giro si spegne sul fondo. Al 30° Minelli è bravo a salvare il risultato, prima sulla conclusione da fuori area di Palermo e poi sulla ribattuta di Ammari. Nella ripresa il Brescia entra in campo con molta carica e dopo qualche tentativo trova il gol del pareggio con Ferrante. Buona giocata dell’Airone Caracciolo che entra in area e serve un pallone morbido nel mezzo dove Ferrante anticipa Iacobucci, colpevolmente in ritardo nell’uscita, e mette a segno il gol dell’1-1. Il Brescia sulla scia del gol prova a portarsi in vantaggio con due conclusioni da fuori area da parte di Crociata e Caracciolo, ma l’esito è negativo per entrambi. Al 70’ Sini dell’Entella si rende molto pericoloso su punizione, spedendo il pallone di pochissimo a lato del palo. L’Entella riesce a passare in vantaggio 4 minuti dopo con l’incursione centrale di Diaw sulla trequarti e l’assist preciso per Caputo, abile nel concludere rapidamente e a battere Minelli. Gli ospiti sembrano avere la partita in mano e amministrano al meglio il risultato fino ai minuti finali quando la squadra di Cagni si getta totalmente in avanti alla ricerca di un disperato pareggio. Pareggio che arriva a sorpresa nel finale con Caracciolo che riesce a deviare su un cross dalla bandierina, ma è decisiva la papera di Iacobucci per permettere al pallone di finire in rete e far esplodere di gioia lo stadio Rigamonti. (Paolo Zaza)





