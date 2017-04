Video/ Latina Cittadella (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

LaPresse

VIDEO LATINA CITTADELLA (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - Allo Stadio Domenico Francioni il Cittadella supera in trasferta il Latina per 2 a 0. Poche emozioni e tanti infortuni, ben 8 i minuti di recupero concessi, nel primo tempo, quando gli ospiti sono stati costretti a sostituire prematuramente Kouamé con Vido, quest'ultimo poi rivelatosi un elemento importantissimo ai fini della vittoria. Le fasi rilevanti dell'incontro accadono praticamente tutte nel secondo tempo con Strizzolo bravo ad aprire le marcature a ridosso dell'ora di gioco. Il raddoppio che chiude i discorsi viene poi firmato dal colpo di testa di Chiaretti su assist di Vido e, nel finale, precisamente all'88', lo stesso Vido colpisce il palo sfiorando così il terzo goal. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara sia stata completamente a senso unico in favore del Cittadella, a cominciare dal possesso palla conquistato col 52% e supportato da un numero superiore di palloni giocati, 482 a 451 con 47 passaggi completati da Iori e 24 palloni recuperati ancora da Iori ma pure da Pascali, senza dimenticare Bruscagin e Tena sul lato opposto. In fase offensiva scarsa precisione per gli attaccanti di Vivarini visto il 10 a 0 nel computo della conclusioni importanti, 5 quelle del solo Valzania. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Baroni della sezione di Firenze ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo De Giorgio e Bandinelli da una parte, Valzania, Strizzolo, Pascali e Benedetti dall'altra. (Alessandro Rinoldi)





