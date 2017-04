Video/ Pisa Salernitana (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

LaPresse

VIDEO PISA SALERNITANA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - Non ha alcuna intenzione di fermarsi la Salernitana che all'Arena Garibaldi ottiene la quarta vittoria di fila battendo di misura il Pisa per 1 a 0, la squadra di Gattuso precipita all'ultimo posto in classifica (anche per colpa dei quattro punti di penalizzazione) mentre quella di Bollini fa un ulteriore balzo in avanti verso la zona play-off portandosi a quota 45 punti, agganciando lo Spezia in undicesima posizione. Primo tempo molto equilibrato con le due squadre restie a scoprirsi e a concedere spazi ai rispettivi avversari, padroni di casa che provano a fare la partita ma creando qualche pericolo isolato solamente su calcio piazzato, timido pressing anche da parte degli ospiti che solamente poco prima dell'intervallo si rendono minacciosi con Odjer che sfiora il palo. Nella ripresa la musica cambia e le due squadre premono sull'acceleratore, Mannini cerca la porta ma trova l'opposizione di Bernardini che salva quasi sulla linea, nei minuti successivi arriva la mossa decisiva di Bollini che decide di far entrare Rosina in corso d'opera, e sarà proprio il numero 10 a segnare il gol decisivo sfruttando il cross di Zito e soprattutto la sponda di Coda, nulla da fare per Ujkani che deve andare a raccogliere il pallone nell'angolino. Non pervenuta la reazione del Pisa con la Salernitana che si limita a tenere gli avversari alla larga da Gomis fino al triplice fischio finale di Chiffi che manda tutti sotto le docce, al Pisa non basta il 63% di possesso palla con i ragazzi di Gattuso incapaci di finalizzare le azioni, alla fine la Salernitana ha trovato la porta con più facilità (4 tiri nello specchio a differenza dell'unico dei padroni di casa). Per la squadra di Bollini si tratta del quarto successo fuori casa, mentre davanti al proprio pubblico quella di Gattuso ottiene il quarto KO interno del campionato.

Le dichiarazioni di Alberto Bollini, tecnico della Salernitana, ai microfoni di Sky Sport: "I numeri parlano chiaro, ho detto ai miei ragazzi di mantenere i piedi per terra ma di continuare a fare un calcio propositivo e, perché no, provare a entrare in zona play-off, si è formato un bellissimo gruppo e ci sono tutti i presupposti per toglierci altre soddisfazioni. I tifosi della Salernitana sono molto esigenti ma molto caldi e la loro carica ci spinge a dare sempre quel qualcosa in più. Non è stato un bel primo tempo, eravamo più attenti alla fase di non possesso anche perché il Pisa ha una delle migliori difese d'Europa, nella ripresa invece siamo stati più concreti e dopo il gol abbiamo capitalizzato molto bene gestendo la palla e non regalandola dagli avversari. Ho sempre sostenuto che chi entra dalla panchina non è uno scarto ma un titolare in corsa, e non a caso oggi ha segnato Rosina".

