Video/ Pro Vercelli Bari (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

VIDEO PRO VERCELLI BARI (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - La Pro Vercelli batte in casa un'altra squadra di alta classifica e si allontana dalla zona rossa della classifica. Vittoria di misura per 1-0 per la squadra di mister Longo su un Bari irriconoscibile rispetto alla buona prestazione di lunedì scorso con il Novara. I padroni di casa premono sull’acceleratore fin dai primi minuti di partita e riescono a sfiorare il gol dopo pochi secondi. Bainchi sfrutta al meglio un errore difensivo di Capradossi e ha la possibilità si calciare verso la porta di Micai, ma sbaglia completamente la conclusione calciando abbondantemente sopra la traversa. All’11° minuto Aramu prova a sorprendere Micai dalla lunga distanza ma il suo tiro è debole e non crea problemi all’estremo difensore del Bari. Gli ospiti si fanno vedere in attacco con il colpo di testa di Moras su un cross dalla bandierina ma la palla si spegne sul fondo. I Bari cresce e crea due occasioni importanti prima con Brienza e poi con Parigini. Brienza conclude con un bel diagonale da dentro l’area al 25’, mentre Parigini colpisce bene di testa su cross di Salzano ma trova un’ottima risposta di Provedel. Nel momento migliore degli ospiti i padroni di casa colpiscono. Cross di Palazzi nel cuore dell’area che premia l’inserimento di Emmanuello che con il destro supera Micai e fissa il risultato sull’1-0. Al 40° minuto piove sul bagnato in casa del Bari con l’espulsione di Colantuono da parte dell’arbitro Pinzani di Empoli. Nella ripresa il Bari cambia tutti gli uomini in attacco ma questa scelta aumenta la confusione più che altro. La Pro Vercelli amministra bene il vantaggio e manca di poco il k.o. decisivo con Palazzi bravo a sfruttare un errore di Romizi e ad arrivare a tu per tu con Micai, ma il giocatore della Pro colpisce il palo con la palla che torna direttamente fra le braccia di Micai. Nel finale Provedel salva tutto su un gran tiro dalla distanza di Sabelli con un intervento provvidenziale. Ennesimo passo falso del Bari in questo campionato che conferma l’andamento troppo altalenante della squadra del patron Giancaspro. (Paolo Zaza)





