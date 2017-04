Video/ Spezia Benevento (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 33^ giornata)

LaPresse

VIDEO SPEZIA BENEVENTO (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA) - Il Benevento interrompe la serie di risultati negativi espugnando il Picco: 3 a 1 il punteggio finale in favore della squadra di Baroni che in questa maniera riprende a viaggiare verso i play-off, mantenendo il quarto posto in classifica assieme al Perugia; secondo KO di fila per la squadra di Di Carlo che invece finisce nella parte destra della graduatoria. Nella prima frazione di gioco ottima partenza dei padroni di casa che vanno subito a pressare gli avversari nella loro trequarti, a sbloccare la contesa ci pensa Piccolo che fa passare il pallone in mezzo a tre avversari beffando Gori che vede partire il pallone in ritardo. Gli ospiti non si danno per vinti e poco prima dell'intervallo Ciciretti si procura un calcio di rigore subendo fallo da Djokovic all'interno dell'area, dagli undici metri si presenta Ceravolo che spiazza Chichizola e ristabilisce la parità. Nella ripresa l'inerzia della partita cambia completamente, alla distanza lo Spezia cala vistosamente e consente al Benevento di uscire allo scoperto e prendere in mano il pallino del gioco, negli ultimi minuti i padroni di casa alzano definitivamente bandiera bianca quando Melara di testa completa la rimonta e mette la freccia portando avanti la squadra di Baroni che poi allo scadere mette i tre punti in cassaforte con Ciciretti (indiscutibilmente il migliore in campo, per lui si prospetta sempre più un lungo futuro in Serie A). A guastare ulteriormente la giornata allo Spezia ci pensa anche il portiere Gori che in pieno recupero neutralizza il tiro dagli undici metri di Granoche, quando forse in ogni caso era troppo tardi per recuperare due gol di svantaggio. Quarta vittoria in trasferta per il Benevento che non vinceva lontano dal Vigorito dallo scorso 18 febbraio, pesante battuta d'arresto in casa (terzo KO interno) per lo Spezia che fino a qualche settimana fa pensava di aver consolidato la propria posizione in zona play-off e invece ora si ritrova solamente all'undicesimo posto.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Benevento, Marco Baroni: "Ho fatto i complimenti alla squadra per l'ottima reazione, abbiamo attraversato un momento molto difficile dovendo fronteggiare parecchie assenze, la prestazione di oggi mi rende davvero orgoglioso perché i ragazzi non hanno mollato nonostante le avversità. In Serie B quando si va sotto 7 volte su 10 arriva la sconfitta, invece siamo riusciti a invertire la tendenza con una gran rimonta che dà ulteriore valore a questi tre punti già importantissimi di loro".

