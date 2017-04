WRESTLEMANIA 33/ WWE, wrestling: Roman Reigns Vs The Undertaker. I match più attesi (oggi, 2 aprile 2017)

Wrestlemania 33

WRESTLEMANIA 33, SUL RING I MATCH PIU' ATTESI DELLA WWE: ROMAN REIGNS VS THE UNDERTAKER (2 APRILE 2017) - Il mondo della WWE si raccoglierà per l'evento più atteso dell'anno: la Wrestlemania 33 ritornerà nella notte fra oggi, domenica 2 aprile e lunedì 3 aprile. Nella splendida cornice dell'Orlando Citrus Bowl, in Florida, i fan potranno assistere ai math fra i grandi protagonisti della WWE. I momenti più attesi riguardano ovviamente l'elezione dei vincitori di due divisioni: WWE Champion e Universal Champion. Nel primo caso vedremo Bray Wyatt lottare contro Randy Orton, uno dei suoi maggiori discepoli e ora il suo maggiore rivale. The Viper ha infatti "osato" bruciare il quartier generale della Family, un affronto che Wyatt non ha potuto tollerare. Sull'altro versamente vedremo invece Goldberg Vs Brock Lesnar: lo scontro fra titani è assicurato. Grande attesa anche per il match fra Roman Reigns e The Undertaker, quest'ultimo eliminato da Big Dog dalle file della Rumble ed in cerca di rivalsa su Reigns. Per quanto riguarda l'universo femminile della Wrestlemania 33 troveremo invece il duello fra la Raw della Bayley contro Nia Jax, Charlotte Flaire e Sasha Banks, che ingaggeranno una Fatal 4-Way. La WWE Smackdown porterà invece sul ring Alexa Bliss in contrasto con le altre eroine del roster. Agli scontri già annunciati si aggiungee inoltre quello Triple H Vs Seth Rollins, che potranno confrontarsi senza esclusioni di colpi, in un match senza regole. Fra gli incontri confermati della card si segnala inoltre John Cena e Nikki Bella vs The Miz e Maryse.

La card di Wrestlemania 33 del 2 aprile 2017:

Andre The Giant Memorial Battle Royal 2017

WWE Cruiserweight Championship Match

Neville (C) vs Austin Aries

Raw Tag Team Championships Triple Threat Match

Luke Gallows & Karl Anderson (C) vs Enzo Amore & Big Cass vs Sheamus & Cesaro

Raw Women's Championship Fatal 4-Way Elimination Match

Bayley (C) vs Sasha Banks vs Charlotte Flair vs Nia Jax

SmackDown Women's Championship Match

Alexa Bliss (C) vs Mickie James vs Becky Lynch vs Natalya vs Carmella

Mixed Tag Team Match

John Cena e Nikki Bella vs The Miz e Maryse

WWE Intercontinental Championship Match

Dean Ambrose (C) vs Baron Corbin



WWE United States Championship Match

Chris Jericho (C) vs Kevin Owens

Single Match

Shane McMahon vs Aj Styles

The Undertaker vs Roman Reigns

Non-Sanctioned Match

Seth Rollins vs Triple H

WWE Championship Match

Bray Wyatt (C) vs Randy Orton



Universal Championship Match

Goldberg (C) vs Brock Lesnar

