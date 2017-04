Atp Montecarlo 2017/ Diretta Nadal Zverev info streaming video e tv, orario delle partite (Tennis, oggi)

Rafa Nadal, 30 anni, 9 titoli a Montecarlo (Foto LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: NADAL ZVEREV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 18 APRILE 2017) – Diretta Nadal-Zverev: non c’è dubbio alcuno che nella giornata del torneo Atp Montecarlo 2017 (inizio dei match alle ore 17) sia questo l’incontro più interessante. Un incontro che si giocherà come terzo sul campo centrale; sicuramente non sarà prima delle 13:30, potrebbe anche scalare dopo le 15 perchè dipenderà da quanto dureranno le sfide che si giocheranno prima.

Rafa Nadal, nove volte vincitore di questo torneo Master 1000 (otto consecutive), sfida un giocatore che compie proprio oggi 20 anni, che è già nei primi 20 al mondo e che ha 2 titoli Atp in carriera; uno scontro generazionale o un passaggio di consegne non sappiamo, sta di fatto che si tratta di un match da non perdere anche considerati i precedenti. Che sono due: li ha vinti entrambi Nadal, ma soffrendo tantissimo in entrambi i casi.

Negli ottavi di Indian Wells 2016 Zverev mandò in rete una volée a campo aperto che gli avrebbe dato la vittoria e finì per crollare negli ultimi game (7-6 0-6 5-7), nel terzo turno degli Australian Open 2017 il tedesco era avanti due set a uno prima di subire la rimonta di Rafa (6-4 3-6 7-6 3-6 2-6). Ci sono tutte le premesse per uno scontro tra titani; Zverev ha lasciato appena sette giochi ai primi due avversari dando la sensazione di non aver nemmeno spinto troppo, Nadal all’esordio ha rischiato di farsi sorprendere da Kyle Edmund chiudendo solo al terzo set.

Il gioco del ventenne tedesco potrebbe essere ottimale anche sulla terra rossa: non tanto per i risultati conseguiti da juniores (finale al Roland Garros) quanto perchè la mobilità del ragazzo gli consente rapidi cambi di direzione e scivolate con in più la possibilità di controllare meglio i rimbalzi della palla. Nadal ovviamente rappresenta ancora oggi il maestro da seguire su questo tipo di superficie, per lui parla il palmarès; tuttavia dal 2013 in avanti il maiorchino non è più stato dominante come un tempo e altri giocatori si sono affacciati sulla scena. Tra cui appunto Alex Zverev, che tra qualche mese sarà grande protagonista al primo Master “Under 21” di Milano e va intanto a caccia del primo grande successo in carriera - un Master 1000 non sarebbe affatto male per cominciare.

Ovviamente poi si giocano altri match, e in campo troviamo altri protagonisti: Novak Djokovic per esempio, che giocherà dopo Nadal e sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno Busta in una partita tutt’altro che scontata. Andy Murray, che apre il programma del giorno contro un altro iberico, Albert Ramos-Vinolas. O ancora Stan Wawrinka, a caccia del secondo titolo a Montecarlo: chi rischia di più - Nadal a parte - forse è proprio lo svizzero perchè Pablo Cuevas, suo avversario odierno, è stato assolutamente perfetto e sulla terra rossa si trova decisamente a più agio (non che Stan, che ha vinto anche il Roland Garros, sia esattamente un novellino della superficie).

Il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Master 1000 della stagione di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.