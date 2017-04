BILLY MONGER PERDE LE GAMBE/ Video, l'incidente in Formula 4 che lo ha mutilato

Billy Monger perde le gambe in Formula 4, Foto La Presse

BILLY MONGER, VIDEO: 17ENNE PERDE LE GAMBE IN UN BRUTTO INCIDENTE IN FORMULA 4. LE PAROLE DI LEWIS HAMILTON - E' tragica la notizia che arriva dalla Formula 4 dove Billy Monger è stato protagonista di un bruttissimo incidente che lo ha portato alla perdita delle gambe. La decisione di amputarle è stata simile a quella che ha visto protagonista in passato Alex Zanardi. Se l'atleta italiano ha reagito alla grande, dimostrando di essere un vero portento e di avere la prontezza e la forza per calarsi in una nuova avventura, vedremo come questo giovanissimo ragazzo riuscirà ad alzare la testa. Di certo passare un momento del genere a diciassette anni non è cosa facile e questo splendido atleta, che era considerato da tutti tra i più promettenti, avrà sicuramente bisogno del sostegno di chi gli è intorno per uscire da quello cehe sembra un incubo. Lo schianto è arrivato domenica qunado è stato tamponato violentemente da un altro veicolo rimanendo praticamente schiacciato all'interno del veicolo. Il video è impressionante e di sicuro ci riassume quella che è una vera tragedia. CLICCA QUI PER IL VIDEO

