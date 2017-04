Besiktas Lione/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Besiktas Lione (LAPRESSE)

DIRETTA BESIKTAS LIONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Besiktas Lione sarà diretta dall’arbitro serbo Milorad Mazic. Squadre in campo giovedì 20 aprile 2017 dalle ore 21:05, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Settimana scorsa si è disputato il match d’andata e a vincere sono stati i francesi: al vantaggio del Besiktas firmato Ryan Babel (15’) hanno risposto, nel giro di due minuti, Corentin Tolisso (83’) e Jeremy Morel (84’). CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

Nel return match della Vodafone Arena, il Lione parte quindi favorito e potrà anche pareggiare con qualsiasi risultato, per accedere alle semifinali. Al Besiktas invece serve il successo per 1-0 oppure con due gol di scarto, mentre un 2-1 porterebbe le due formazioni ai tempi supplementari (previsti eventualmente anche i calci di rigore). I bookmaker prevedono equilibrio: snai.it quota 2,50 il segno 1 per il successo del Besiktas in questa partita, poi 3,60 il segno X per il pareggio e 2,70 l’opzione 2 per il colpo esterno del Lione.

Passando alle probabili formazioni, il Besiktas deve rinunciare al difensore brasiliano Marcelo e all’attaccante camerunese Aboubakar, entrambi squalificati. Mister Senol Gunes dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 impiegato all’andata con lo spagnolo Fabri tra i pali, il croato Matej Mitrovic e Nukan a protezione dell’area, Gokhan Gonul terzino a destra e il serbo Dusko Tosic dalla parte opposta. A centrocampo il capitano Ozyakup e il pilone canadese Hutchinson, mentre sulla trequarti dovrebbero muoversi l’olandese Babel, il portoghese Talisca e l’ex Barcellona Adriano; da valutare le condizioni di Quaresima, reduce da un problema ad un polpaccio. Attacco affidato a Cenk Tosun, top scorer stagionale del Besiktas con 21 gol tra campionato (17) e coppe europee (4).

Uno squalificato anche tra le fila del Lione ed è il terzino brasiliano Rafael da Silva. Al suo posto giocherà Jallet, che comporrà la retroguardia a quattro assieme ai due centrali, l’argentino Mammana e Diakhaby, e al terzino sinistro Morel. In mezzo al campo Tolisso, seguito con attenzione anche dalla Juventus, e il capitano Gonalons mentre il diciannovenne Tousart dovrebbe partire dalla panchina. Nel pacchetto offensivo Rachid Ghezzal e Valbuena agiranno sugli esterni, Fekir per vie centrali e Lacazette (30 gol in stagione) come riferimento avanzato. Non utilizzabile l’olandese Depay, arrivato a gennaio dal Manchester United con cui aveva già giocato in Europa League.

Ricordiamo anche i giocatori diffidati: sono Erkin, Arslan ed Ozyakup per il Besiktas e Jallet, Darder, Tousart, Cornet e Lacazette eper il Lione. Nei rispettivi campionati nazionali il Besiktas è primo con 5 lunghezze di vantaggio sul Basaksehir, mentre il Lione si trova al quarto posto della Ligue 1 ma staccassimo (-19) dalle prime tre posizioni. La partita di Europa League tra Besiktas e Lione sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sport Mix HD (numero 106), Sport 3 HD (n.203) e Calcio 2 HD (252).

I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice d’acquisto pay-per-view è 403427. Sul canale Sky Sport Plus HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Europa League, con aggiornamenti live da tutti i campi della serata. Informazioni in tempo reale anche sul sito internet www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

