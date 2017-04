Diretta/ Casalmaggiore Busto Arsizio: info tv streaming video e risultato live (Raisport, Serie A1, oggi)

La formazione di Casalmaggiore (LaPresse)

DIRETTA POMI’ CASALMAGGIORE UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (RAISPORT, PLAY OFF SERIE A1, OGGI) – Casalmaggiore Busto Arsizio, tornano in campo oggi 20 aprile 2017 per giocarsi in gara 3 l’ultimo posto disponibile per accedere alle semifinali dei play off scudetto del 72^ campionato di Serie A1: l’appuntamento è fissato al PalaRadi di Cremona ,casa della compagine rosanera, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Atto terzo quindi dello scontro tra le cremonesi e le bustocche che in questa stagione, oltre che essere avversarie in campionato e nel tabellone, si erano contese anche un posto nella finale della Cev Cup 2017: proprio in ambito europeo erano state poi le farfalle a vincere il passaggio del turno, sconfitte poi in finalissima dalla Dinamo Kazan. La sfida di questa sera non è di minore importanza, vista sia la posta in palio, ovvero la semifinale contro Novara ma soprattutto perché entrambe le squadre vogliono chiudere la sere con un successo schiacciante. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO (da raiplay.it)

Ai quarti di finale dei play off scudetto, che per regolamento si giocano al meglio delle tre gare, Casalmaggiore era riuscita a strappare solo al tie break la vittoria in gara 1 al PalaYamamay, casa delle Farfalle, ma ieri sera le rossobianche sono riuscite a riaprire la sfida trovando un incredibile successo per 3-0 in casa delle rosanero. Tutto si deciderà quindi questa sera, nella cosiddetta “bella” tra le due squadre che quest’anno come detto hanno avuto davvero tante occasioni per scontrarsi e conoscersi al meglio: 6 i precedenti testa a testa stagionali per un bilancio di ben 4 vittorie di Busto Arsizio che nello scontro diretto si è rivelata capace di una grande pazienza ed efficacia nei momenti decisivi del match. Sebbene gara 2 si sia giocata solo ieri sera, entrambi i tecnici potrebbero optare per la formazione titolare vista in campo fin dal primo minuto al PalaRadi meno di 24 ore fa, optando poi per mirate sostituzioni in caso di necessità. Caprara per Casalmaggiore aveva quindi optato per Peric - Turlea, Gibbemeyer - Stevanovic, Bosetti - Tirozzi, Sirressi con la maglia del libero, mentre le farfalle di Mencarelli erano scese in campo con Signorile - Diouf, Berti - Stufi, Vasilantonaki - Fiorin, e Spirito come libero.

Ricordiamo infine che gara 3 tra Casalmaggiore e Busto Arsizio sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, che ha riservato a tale incontro dei quarti di finale dei play off scudetto spazio nel palinsesto del proprio canale tematico Raisport +, disponibile al numero57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita attesa alle ore 20.45.consigliamo infine di collegarsi al portali ufficiale della Lega A1 all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.