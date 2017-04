Francesco Totti/ News, il capitano della Roma e lo sport: il tennis, i motori e una sfida con Zaytsev

Francesco Totti (LaPresse)

FRANCESCO TOTTI E LO SPORT: TENNIS, SCHUMACHER, ROSSI E UNA SFIDA CON ZAYTSEV (OGGI 20 APRILE 2017) - Francesco Totti a ruota libera su ogni sport, calcio escluso. Un pomeriggio particolare per il capitano della Roma, che ha risposto alle domande dei suoi fan arrivate su Twitter tramite l’hashtag #AskTottiSport. Unica regola: domande su qualsiasi sport, calcio escluso. Dunque niente Roma, niente domande sull’eventuale ritiro o qualsiasi altro tema calcistico, ma tante curiosità sulle altre passioni sportive di Francesco Totti, che si è presentato puntualissimo alle ore 15.30. Si parte dalla Formula 1, e da buon italiano Totti dichiara il suo amore per la Rossa: “Seguo la Ferrari! Ho sempre adorato Schumacher! La proverei volentieri un’auto di Formula 1”. Restando sui motori, ecco un augurio per Valentino Rossi: “Speriamo sia l’anno buono per rivincere il mondiale!” Lo sport preferito dal capitano della Roma è però il tennis, tanto da ammettere che “avrei sicuramente voluto fare il tennista” (escludendo il calcio come opzione). Non manca una domanda da un altro big dello sport italiano, il pallavolista Ivan Zaytsev, che lo sfida a giocare a Beach volley con lui. Sfida accettata con queste parole: “Ciao Ivan. Io sono a tua disposizione, quando vuoi. Porto mia moglie che è fortissima, devi vedere come schiaccia! Io e lei contro te e tua moglie. Accetto la tua sfida, tu non lo so, che ti faccio fare brutta figura…”

Totti rievoca poi la serata nella quale ha indossato la maglia della storica Virtus Roma di basket, adesso in Serie A2: “È stata una emozione particolare indossare la maglia di una squadra importante di Roma!”, che sicuramente sta più simpatica a Francesco rispetto alla Lazio, fosse anche solo per una questione cromatica… C’è spazio anche per una battuta simpatica quando gli ricordano che al Grande Fratello il numero 10 giallorosso aveva affermato di essere campione di bocce: “Era ‘na battuta… magari tra una quarantina di anni… (ride, ndR)”. Si torna ad un livello più alto parlando delle Olimpiadi, evento che naturalmente attira l’attenzione di ogni sportivo, Totti compreso: “Sicuramente è imperdibile l’atletica quando c’è Usain Bolt! Alle ultime Olimpiadi ho esultato per l’oro di Gregorio Paltrinieri!”. Chiusura sul wrestling, per il quale Totti ha da sempre una passione: “Lo seguo fin da ragazzino! Ho sempre tifato Hulk Hogan e John Cena!”.

© Riproduzione Riservata.