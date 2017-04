Genk Celta Vigo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europa League 2017: diretta Genk-Celta Vigo (LAPRESSE)

DIRETTA GENK-CELTA VIGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Genk Celta Vigo sarà diretta dall’arbitro scozzese William Collum: fischio d’inizio alle ore 21:05 di giovedì 20 aprile 2017. Si gioca per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: il pronostico per il passaggio del turno pende dalla parte del Celta Vigo, vittorioso per 3-2 nel match di settimana scorsa al Balaìdos. Quanto al risultato del return match, i bookmaker prevedono equilibrio: su snai.it troviamo il segno 1 (vittoria del Genk) e il segno 2 (vittoria Celta Vigo) alla stessa quota, ovvero 2,60, mentre il segno X per l’eventuale pareggio vale 3,50. Under a 2,25, Over 1,57, Gol 1,45 e NoGol 2,55. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

La partita di giovedì scorso ha offerto un primo tempo coi fuochi d’artificio: ben 3 gol nei primi 20 minuti scarsi e 4 nel primo tempo. Boetius aveva portato avanti il Genk al 10’, ma nel giro di 3 minuti il Celta Vigo ha operato il sorpasso con Sisto (15’) ed Aspas (17’), mentre dopo la mezz’ora è arrivato anche il 3-1 firmato dallo svedese Guidetti (38’). Nella ripresa, al 67’, la rete del veterano Thomas Buffel che ha riaperto i giochi per la qualificazione alle semifinali. Il Genk punta quindi sul ritorno in casa, tra le mura amiche della Luminus Arena, per volgere la situazione a proprio vantaggio: servirà un successo per 1-0 oppure 2-1, altrimenti con 2 reti di scarto (4-2, 5-3…). Qualsiasi risultato di parità premierà invece il Celta Vigo, mentre in caso di 3-2 per i belgi si andrà ai tempi supplementari.

Nella domenica di Pasqua il Genk è tornato in campo per i playoff 2 del campionato nazionale, che mettono in palio un posto nella prossima edizione dell’Europa League: sul campo del Kortrijk, i ragazzi allenati dall’olandese Albert Stuivenberg hanno vinto per 0-3 con reti di Malinovsky (34’), Colley (66’) e Kumordzi (77’). Stesso punteggio per il Celta Vigo di mister Eduardo Berillo, tornato a vincere in campionato dopo due ko di fila: i gol di Jozabed Sanchez (23’), Marcelo Diaz (73’) e Beauvue (76’) hanno permesso ai galiziani di espugnare lo stadio del Granada, il Nuevo Los Carmenes.

Capitolo formazioni: per il Genk nessun giocatore squalificato ma tre infortunati ovvero il portiere Marco Bizot, il fantasista bosniaco Tino Susic e l’attaccante greco Nikolaus Karelis. Davanti al portiere australiano Ryan i difensori centrali saranno il ceco Brabec e il gambiano Colley, a completare la retroguardia i terzini Castagne ed Uronen. In mezzo al campo Malinowsky e il norvegese Sander Berge, classe 1998; trequartista lo spagnolo Pozuelo, esterni alti Boetius e Brossard e centravanti il tanzaniano Samatta. In lista diffidati Susic, che però è infortunato, e Brossard.

Il Celta Vigo dovrebbe replicare con il modulo 4-3-3: tra i pali Sergio Alvarez, difesa pilotata da Gustavo Cabral e Fontas mentre i terzini saranno il capitano Hugo Mallo e Jonny Castro. Perno di centrocampo il serbo Radoja, ai suoi fianchi le mezzali Pablo Hernandez e Daniel Wass. Davanti John Guidetti, pienamente recuperato e in gol sette giorni fa al Balaidos: con lui Iago Aspas e Pione Sisto, per un tridente d’attacco molto ben assortito. Indisponibili il portiere Ruben Blanco e Giuseppe Rossi, diffidati Radoja, Bongoxda, Aspas e Guidetti.

La partita di Europa League tra Genk e Celta Vigo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto il codice d’acquisto pay-per-view è 403449. Sul canale Sky Sport Plus HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Europa League, con aggiornamenti live da tutti i campi della serata. Informazioni in tempo reale anche sul sito internet www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

© Riproduzione Riservata.