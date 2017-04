LEO MESSI/ Bonucci gli chiede la maglia, Chiellini si arrabbia e lo sgrida (Video)

Foto La Presse

BONUCCI CHIEDE LA MAGLIA A MESSI, VIDEO: CHIELLINI RIMPROVERA IL COMPAGNO DI SQUADRA: LA MENTALITÀ BIANCONERA - Se questo è l'anno giusto per riportare a Torino la Champions League, dopo ben venti anni di assenza, non possiamo saperlo. Di certo però dopo che i bianconeri hanno eliminato il Barcellona le percentuali della possibilità in questione sono ampiamente migliorate. La Juventus ha dimostrato di non aver proprio niente da invidiare alle corazzate europee e ha dimostrato soprattutto di essere squadra in grado di fare la differenza quando deve gestire un vantaggio importante. La mentalità dei bianconeri si è vista anche dal gesto di Giorgio Chiellini, pronto a bloccare Leonardo Bonucci che negli ultimi minuti chiedeva a Lionel Messi la possibilità di fare a scambio di maglietta. Una diatriba quella tra i due difensori centrali che fa capire quanto sia importante Giorgio Chiellini nello spogliatoio bianconero e quanto quel suo carattere da leader sia al centro di un progetto che spera presto di salire sul tetto d'Europa.

