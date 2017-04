Manchester United Anderlecht/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Manchester United Anderlecht (LAPRESSE)

DIRETTA MANCHESTER UNITED ANDERLECHT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Manchester United Anderlecht sarà diretta dall’arbitro spagnolo Alberto Undiano Mallenco. Appuntamento ad Old Trafford per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, che vede il Manchester United padrone di casa affrontare i belgi dell’Anderlecht: calcio d’inizio del match alle ore 21:05, in contemporanea con le altre tre partite della serata. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

Tutto aperto per il passaggio del turno, anche se il Manchester United parte con il vantaggio derivante dall’1-1 ottenuto giovedì scorso, nel primo round disputato al Constant Vanden Stock di Bruxelles. In virtù di quel risultato, i Red Devils potranno anche accontentarsi dello 0-0 per accedere alle semifinali, mentre un altro 1-1 rinvierebbe la contesa ai tempi supplementari. L’Anderlecht invece dovrà cercare di vincere, con qualsiasi punteggio, oppure di portare a casa un pareggio con almeno 2 reti: in questo caso sarebbe primato dalla regola dei gol in trasferta.

In casa United tira un’aria positiva, dopo la vittoria di Pasqua sul Chelsea di Antonio Conte: il 2-0, firmato da Rasford e Ander Herrera ed ottenuto senza l’aiuto di Ibrahimovic (rimasto in panchina per 83 minuti), ha portato i Red Devils a meno 6 dal terzo posto che in Inghilterra significa qualificazione diretta alla prossima Champions; lo svantaggio potrà assottigliarsi ulteriormente perché la squadra di José Mourinho deve recuperare ancora un turno di Premier League. Intanto però c’è un’Europa League da provare a conquistare, e quindi un Anderlecht da superare per accedere alle semifinali.

Nel match d’andata, scandito dalle reti di Mkhitaryan (36’) e Dendoncker (86’), lo Special One aveva optato per uno schieramento con difesa a 4, mentre domenica contro il Chelsea ha proposto un 3-5-2 per meglio fronteggiare il 3-4-2-1 dei Blues. Contro l’Anderlecht, il Manchester United dovrebbe tornare al 4-2-3-1: in porta il portiere di coppa Romero (ex Sampdoria), in difesa da destra a sinistra previsti Valencia, Bailly, Marcos Rojo e Luke Shaw (in ballottaggio con Darmian, titolare sia giovedì scorso che a Pasqua). A centrocampo Pogba e Carrick, sulla trequarti Mkhitaryan, esterni alti Lingard e Rasford e davanti il totem Ibrahimovic. Fuori causa per infortuni i difensori Smallino e Phil Jones, i centrocampisti Ashley Young e Juan Mata e gli attaccanti Rooney e Wilson; diffidati invece Bailly, Herrera e Mkhitaryan.

L’Anderlecht, allenato dallo svizzero René Weiler, deve rinunciare al portiere spagnolo Ruben Martinez, al centrocampista francese Trebel e all’esterno onduregno Najar. Il lunghissimo elenco dei giocatori in diffida comprende invece Nuytinck, Spahic e Sowah per la difesa, Dendoncker, Tielemans, ed Hanni a centrocampo e Acheampong, Kiese Thelin e Teodorczyk in attacco. La formazione base dovrebbe vedere Boeckx in porta, Mbodj e Nuytinck al centro della difesa, Dennis Appiah ed Obradovic terzini. In cabina di regia Thielemans fiancheggiato da Dendoncker, mentre Stanchi galleggerà tra centrocampo e trequarti componendo un 4-3-3 o un più offensivo 4-2-3-1; sulle fasce spazio a Massimo Bruno e ad Acheampong, per il ruolo di centravanti infine se la giocano lo svedese Kiese Thelin e il polacco Teodorczyk.

Anderlecht che come il Manchester United è sceso in campo a Pasqua, superando l’Oostende in trasferta con il punteggio di 0-1: decisivo il gol realizzato dall’algerino Sofiane Hanni al 48’ minuto; per la compagine bianco-malva si è trattato del secondo successo nei playoff per lo scudetto, che termineranno il 21 maggio. Un’occhiata alle quote proposte da snai.it per la sfida di Old Trafford: il segno 1 per la vittoria del Manchester United è strafavorito a 1,23, il segno X per il pareggio vale 6,25 mentre il segno 2 per il successo dell’Anderlecht moltiplica per 13 la posta in gioco.

La partita di Europa League tra Manchester United e Anderlecht sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (numero 201) e Calcio 1 HD (n.251): telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice d’acquisto pay-per-view è 403450. Sul canale Sky Sport Plus HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Europa League, con aggiornamenti live da tutti i campi. Informazioni in tempo reale anche sul sito internet www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

