Pronostici Europa League/ Le scommesse, il Manchester United di Mourinho rischia! (ritorno, oggi)

Pronostici Europa League: Ajax vicino alla semifinale (Foto LaPresse)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI (RITORNO, OGGI 20 APRILE 2017) - Siamo arrivati alle partite di ritorno per i quarti di finale di Europa League 2016-2017: è nuovamente tempo di pronostici perchè giovedì 20 aprile - tutte le gare iniziano alle ore 21:05 - scopriremo quali squadre proseguiranno la loro corsa nel torneo entrando nell’urna del sorteggio per le semifinali. L’Europa League si sta dimostrando molto interessanti: tutte le sfide sono in equilibrio - forse con l’eccezione di una sola - e dunque questa sera possiamo senza dubbio aspettarci di tutto, dal punto di vista del risultato della singola partita e del discorso qualificazione. Vediamo allora quale potrebbe essere l’esito sui vari campi.

PRONOSTICO BESIKTAS LIONE (andata 1-2) - Al Besiktas basta un 1-0 ma il Lione può pareggiare per andare in semifinale: i transalpini fino a questo momento hanno stupito per la qualità della loro fase offensiva ma nella partita di andata hanno sofferto per tutto il primo tempo, subendo quel gol che adesso potrebbe essere decisivo. Nel finale hanno dimostrato ancora una volta di poter segnare con regolarità; nelle cinque partite giocate dopo il girone il Lione è andato in gol per ben 18 volte e questo è un dato da tenere in considerazione. Il Besiktas però ha qualità e arriva dalla Champions League - come gli avversari di questa sera - dove fino all’ultima giornata è stato in corsa per un posto negli ottavi. Il Sukru Saraçoglu sarà la solita bolgia, che potrebbe giocare a favore dei padroni di casa; per il nostro pronostico tuttavia puntiamo sul pareggio (segno X) e dunque sulla qualificazione del Lione.

PRONOSTICO GENK-CELTA VIGO (andata 2-3) - Forse la sfida più in equilibrio: le premesse sono le stesse di cui sopra e il vantaggio dunque è del Celta. Il Genk però se la gioca: undici partite in Europa League e tutte con almeno un gol all’attivo, al contrario per ben quattro volte ha mantenuto la porta inviolata e in casa ha uno score di quattro vittorie e un pareggio. Il Celta da trasferta però ha numeri anche migliori: ha perso soltanto una volta (e per 3-2, contro l’Ajax, risultato che porterebbe ai supplementari) e ha sempre segnato, per quattro volte realizzando due gol. La qualità offensiva degli spagnoli potrebbe avere la meglio sulla solidità del Genk, che certamente è stato la grande rivelazione dell’Europa League; pronostico a favore del Celta, questa sera potrebbe finire pari (segno X) ma a qualificarsi dovrebbero essere i galiziani.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED ANDERLECHT (andata 1-1) - Si parte dal pareggio, ma il vantaggio dello United è quello di poter accontentarsi dello 0-0; guardando ai valori delle rispettive rose non ci sarebbero dubbi, ma i Red Devils quest’anno non sono stati il carro armato che ci saremmo aspettati. In Europa League hanno ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi, ma hanno anche perso due volte; tuttavia a Old Trafford non hanno mai sbagliato, e soltanto all’esordio in casa del Feyenoord non hanno segnato. L’Anderlecht da trasferta però fa paura: due vittorie e due pareggi a fronte di una sola sconfitta (sul campo dello Zenit), i belgi soprattutto hanno sempre segnato almeno un gol in ogni singola partita di Europa League, riuscendo anche a farne almeno tre in tre occasioni (con il picco del 6-1 al Mainz). In tutta la stagione soltanto sei volte l’Anderlecht non ha segnato, e le partite totali giocate sono 50; anche così però ci sentiamo di dare il nostro pronostico al Manchester United, segno 1 e dunque qualificazione alla semifinale.

PRONOSTICO SCHALKE 04 AJAX (andata 0-2) - La sfida più segnata di tutte, perchè per qualificarsi lo Schalke dovrebbe vincere almeno 3-0. La squadra di Markus Weinzierl quest’anno ha parecchi problemi: in campionato deve ancora chiudere i conti con la salvezza, si è ripresa dopo aver perso le prime cinque partite ma ha continuato tra alti e bassi, perdendo ad esempio tre delle ultime sette gare in Bundesliga. In Europa League inoltre non vince da quattro partite: si è qualificato ai quarti con due pareggi contro il Borussia Monchengladbach e l’ultima vittoria è il 3-0 sul campo del Paok Salonicco, il 16 febbraio. L’Ajax ha perso solo una volta in Europa League, in casa del Copenaghen (ha poi ribaltato con un 2-0); fuori casa però ha vinto una sola partita, lo scorso 15 settembre. Vero è anche che oggi non ha bisogno di un risultato positivo, e il fatto di aver sempre segnato (tranne che a Varsavia) autorizza a sognare in grande. Perciò diciamo che lo Schalke 04 potrebbe comunque andare a vincere di orgoglio (segno 1) ma la qualificazione dovrebbe essere dell’Ajax.

© Riproduzione Riservata.