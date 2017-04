Risultati Europa League/ Diretta gol live score dei quarti: Manchester e Lione rischiano! (ritorno, oggi)

Risultati Europa League: Manchester United a caccia della semifinale (LaPresse)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (RITORNO, OGGI 20 APRILE 2017) – Il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2016-2017 va in scena giovedì 20 aprile; stesso orario (le 21:05) per le quattro partite in programma che sono Besiktas-Lione, Genk-Celta Vigo, Manchester United-Anderlecht e Schalke 04-Ajax. Stiamo per conoscere le quattro squadre che andranno a giocarsi le semifinali; va detto che i risultati delle partite di andata hanno generato una situazione di equilibrio che rende interessantissime queste gare.

La doppia sfida più “segnata” è quella tra Schalke 04 e Ajax: all’Arena auf Schalke infatti la formazione tedesca dovrà rimontare dallo 0-2 che ha subito ad Amsterdam. Visto come erano andate le cose una settimana fa è lecito pensare che l’Ajax abbia più di un piede in semifinale, lo Schalke ha bisogno almeno di un 3-0 e non sarà affatto semplice. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE (RITORNO QUARTI)

Potrebbe essere strada spianata anche per il Manchester United: reduci dal 2-0 sul Chelsea, i Red Devils “difendono” un 1-1 ottenuto sul campo dell’Anderlecht e dunque non hanno bisogno di segnare per qualificarsi. Tuttavia la partita non è scontata: un po’ perché l’Anderlecht ha dimostrato grande qualità fino a questo punto dell’Europa League, un po’ perché la stagione dello United è stata costellata di alti e bassi e raramente la squadra di José Mourinho ha avuto picchi di rendimento e grandi risultati.

Le altre due partite sono caratterizzate dal fatto che la squadra di casa potrà vincere 1-0 per qualificarsi. Si tratta di Besiktas e Genk; i turchi all’andata hanno perso 2-1 facendosi rimontare dal Lione (che ha segnato i due gol dopo l’80’) in una gara iniziata con 45 minuti di ritardo per un lancio di petardi in campo. Il Genk invece era passato subito in vantaggio contro il Celta Vigo, poi gli spagnoli si sono ripresi e con una grande prestazione hanno realizzato tre gol prima che i belgi segnassero quello che al momento è il gol che potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Ricordiamo che dopo questo turno in Europa League ci sarà un altro sorteggio per definire il tabellone delle semifinali; il Belgio potrebbe rinascere come nazione portando due squadre tra le prime quattro e aumentando le possibilità di mettere le mani sul titolo, la Spagna potrebbe ancora una volta portarsi al top del calcio europeo se il Celta Vigo riuscirà a prendersi la semifinale. Staremo a vedere quindi quello che succederà nelle partite di questa sera, e quali squadre proseguiranno la loro corsa nel torneo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE 2016-2017, RITORNO QUARTI

ore 21:05 Besiktas-Lione (andata 1-2)

ore 21:05 Genk-Celta Vigo (andata 2-3)

ore 21:05 Manchester United-Anderlecht (andata 1-1)

ore 21:05 Schalke 04-Ajax (andata 0-2)

