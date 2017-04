Schalke 04 Ajax/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europa League 2017: diretta Schalke 04-Ajax (LAPRESSE)

DIRETTA SCHALKE 04 AJAX: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Schalke 04 Ajax sarà diretta dall’arbitro Ovidio Hategan, rumeno classe 1980. La partita di Europa League, valida per il ritorno dei quarti di finale, si gioca all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen: appuntamento alle ore 21:05 di giovedì 20 aprile 2017. Si riparte dal punteggio di 0-2 in favore dell’Ajax, che nel primo round dell’Amsterdam ArenA si è imposto per 2-0 con la doppietta del capitano Davy Klaassen, a segno su calcio di rigore al 23’ minuto e poi nella ripresa al 52’. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

Situazione quindi molto complicata per lo Schalke, che dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto, quindi 3-0, 4-1, 5-2 e via dicendo, per conquistare le semifinali di Europa League. In caso di 2-0 in favore dei tedeschi si andrà ai tempi supplementari, ed eventualmente ai calci di rigore. L’Ajax invece potrà anche pareggiare con qualsiasi punteggio o perdere con una rete di scarto: 1-0, 2-1, 3-2 eccetera. Relativamente a questo match di ritorno, i bookmaker credono nel successo dello Schalke 04; come detto però vincere potrebbe non bastare alla squadra di Markus Weinzierl. In ogni caso, snai.it abbassa a quota 1,90 il segno 1 per l’affermazione dei tedeschi, mentre il segno 2 per la vittoria esterna dell’Ajax è fissato a 4,00; a 3,65 invece il segno X per il pareggio.

Nel week-end di Pasqua lo Schalke 04 ha incassato la dodicesima sconfitta del suo campionato, perdendo 2-1 sul campo del fanalino di coda Darmstadt. Al vantaggio dell’avversario Vrancic (11’) aveva risposto nella ripresa lo spagnolo Coke (75’); nel finale però lo Schalke è rimasto in dieci uomini per l’espulsione del difensore Kehrer, poi in pieno recupero ha subito il colpo del ko per mano di Gondorf (93’). La Bundesliga 2016-2017 si è confermata maledetta per i biancoblu di Gelsenkirchen, che a 5 turni dalla fine navigano all’undicesimo posto a metà del guado tra la zona coppe (-4) e quella retrocessione (+5).

Ben diversa la situazione dell’Ajax che sabato ha inanellato la quinta vittoria consecutiva (quarta in Eredivisie): eppure il match contro l’Herenveen pareva nato male, dopo il vantaggio avversario nelle prime battute (8’); i Lancieri però hanno saputo reagire, operando il sorpasso già nel primo tempo con le reti di Viergever (24’), de Ligt (32’) e Klaassen (42’). Nella ripresa la squadra allenata da Peter Bosz ha preso il largo: i gol di Dolberg (68’) e David Neres (83’) hanno sancito il 5-1 finale. Il Feyenoord ha risposto battendo 2-0 l’Utrecht, e a 3 giornate dal termine del campionato mantiene un punticino di vantaggio sui rivali di Amsterdam (76-75).

Si capisce come lo Schalke 04 punti soprattutto sull’Europa League, anche se il quinto e sesto posto in campionato non sono irraggiungibili. Per il ritorno dei quarti, mister Weinzerl deve fare a meno dello squalificato Kehrer e degli infortunati Naldo, Kolasinac, Baba, Choupo-Moting ed Embolo. Previsto un 4-2-3-1 con Fahmmann in porta, Howedes (non al meglio) e Nastasic difensori centrali, Coke terzino a destra e Aogo sulla sinistra. A centrocampo l’algerino Bentaleb e Geis, sulla trequarti Schopf, Meyer e Caligini e davanti l’ex Ajax Huntelaar. I diffidati sono i difensori Nastasic e Baba e i centrocampisti Geis, Stambouli e Goretzka.

Tra i Lancieri indisponibili il difensore Riedewald e il terzino Sinkgraven. Peter Bosz dovrebbe schierare un 4-3-3 con il camerunese Onana a difesa della porta, Veltman e Viergever esterni bassi, Davinson Sanchez e e il diciassettenne de Ligt centrali. A metacampo van de Beek affiancato da Ziyech e da Klassen, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Justin Kluivert e il tedesco Younes ai lati di Bertrand Traoré. In diffida il portiere Onana, i difensori Viergever e Tete e il centrocampista Klassen.

La partita di Europa League tra Schalke 04 e Ajax sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto il codice d’acquisto pay-per-view è 403438. Sul canale Sky Sport Plus HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Europa League, con aggiornamenti live da tutti i campi della serata. Informazioni in tempo reale anche sul sito internet www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2015-2016 (QUARTI DI FINALE)

