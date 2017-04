Video/ Monaco Borussia Dortmund (3-1): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

Video Monaco Borussia Dortmund (Foto LaPresse)

VIDEO MONACO BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Il Monaco trionfa al Louis II per 3-1 contro il Borussia Dortmund e approda alle semifinali di Champions League 2016-2017: erano sette anni che una squadra appartenete al campionato francese non approdava alla top 4 del massimo torneo per club del continente. Il successo nel match di ritorno dei quarti per i monegaschi è senza dubbio meritato e realizzato contro la formazione tedesca mai effettivamente in partita: già al 3^ minuto di gioco infatti la formazione di casa riesce a trovare gli spazi giusti nella difesa avversaria con Mbappè che segna 1-0. Il raddoppio per il Monaco giunge poco dopo quando un redivivo Falcao batte al 17^ Roman Burki: a poco valgono le forze fresche messe in campo da Tuchel, visto che il Borussia non riesce a scalfire minimamente la difesa monegasca. Nella ripresa il Borussia Dortmund scende in campo con maggiore lucidità e i risultati si notano subito: al 48’ è Dembele che serve l’assist vincente per Reus che trasforma il passaggio all’incrocio dei pali e riapre il match sul 2-1. L’aggressività del Monaco comunque non è venuta meno neanche in questo frangente: al 65’ è ancora Falcao a farsi pericoloso in area tedesca dove però spreca il 3-1 con una conclusione troppo alta. A chiudere il match ci pensa per la formazione monegasca poi Germain che al 81’ sfrutta il cross di Lemar e fissa il tabellone sul 3-1.

VIDEO MONACO BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) LE STATISTICHE – Con questa importante vittoria sul Borussia Dormtund è il Monaco di Jardim a trovare il pass per il sorteggio delle semifinali di Champions League 2017: andiamo quindi a leggere il match che si è svolto ieri al Louis II tramite le sue statistiche. I tedeschi ieri sera hanno registrato un più alto livello di possesso palla, fisso sul 62% contro il 38% dei monegaschi che però hanno registrato un numero più alto di tiri (15 su 12) e di tiri in porta, fissati a 9 contro i 7 dei gialloneri. I rossobianchi hanno anche realizzato 5 corner (contro gli appena 3 dei tedeschi), i quali però hanno messo a statistica 27 rimesse laterali contro le appena 15 dei padroni di casa al Louis II. Nei passaggi i numeri premiano la formazione tedesca di Tuchel: 654 i passaggi totali e 560 quelli completati, mentre il Monaco che ha totalizzati 290 di cui 207 sono andati a buon fine. In termine di correttezza in campo si segnala infine che il Monaco ha realizzato 15 falli, mentre il Borussia Dortmund è stato sanzionato solo 8 volte.

