Atletico Madrid avversario Juventus?/ In semifinale da evitare, una insidia! (Sorteggio Champions League 2017)

L'Atletico Madrid avversario Juventus in semifinale di Champions League?

ATLETICO MADRID AVVERSARIO JUVENTUS: DOPO IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINALE, OGGI 21 APRILE 2017) - L’Atletico Madrid potrebbe essere l’avversaria della Juventus nella semifinale di Champions League 2016-2017: lo stabilirà il sorteggio di Nyon venerdì 21 aprile. Come giudicare i Colchoneros? Le sfide che i bianconeri hanno giocato contro di loro non fanno testo perchè risalgono agli anni Sessanta, soltanto due possono essere prese in esame e sono quelle della stagione 2014-2015, anno in cui la Juventus raggiunse la finale. I due allenatori erano già Massimiliano Allegri e Diego Simeone; l’Atletico chiuse con una vittoria e un pareggio, segnò un solo gol ma non ne subì. Questo è il punto: forse i rojiblancos non sono la squadra più forte per valori e per disponibilità economiche (cosa che può contare), ma sono rognosi e tignosi, sanno come non far giocare l’avversario e sanno dominarti anche tirando una o due volte in porta nell’arco di tutta una partita.

Non hanno campionissimi nella rosa (l’unico che potremmo definire tale è Antoine Griezmann), ma nel corso dei sei anni alla guida del club Simeone ha saputo costruire giocatori che sono la sua diretta emanazione sul campo, e che fanno esattamente quello che il loro allenatore si aspetta da loro.

Il punto forte dell’Atletico Madrid è dunque questo: i Colchoneros impongono il loro ritmo all’avversario. Non importa che tu abbia il 10% o il 75% del possesso palla, se l’Atletico decide su che velocità si gioca c’è poco che tu possa fare. Questo è un dato che alla Juventus di Allegri, abituata invece a condurre le danze nei vari momenti della gara, potrebbe non piacere. C’è però il contro: se fare gol all’Atletico è difficile, farlo alla Juventus lo è ancora di più. Soprattutto rimane la sensazione che i Colchoneros non abbiano un preciso piano B: se le cose si mettono male non c’è il giocatore in grado di suonare la carica, nè esiste una rivoluzione nel gioco, o nel modulo, che possa lasciare di stucco l’avversario di turno.

In più, al di là del risultato (terza semifinale di Champions League negli ultimi quattro anni), forse questa versione della squadra spagnola non va di pari passo con quella che nel 2014 era arrivata a sorpresa in finale, nè con il gruppo che lo scorso anno si ripetè e costrinse il Real Madrid ai calci di rigore. Mettiamola così: forse sarebbe meglio pescare l’Atletico adesso piuttosto che su partita secca, perchè in 180 minuti ci sarebbe maggiore possibilità di studiare qualche accorgimento se la partita di andata non dovesse andare secondo i piani.

