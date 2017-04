Atp Montecarlo 2017/ Diretta Nadal Schwartzman info streaming video e tv, orario delle partite (Tennis, oggi)

Rafa Nadal, osservato speciale oggi all'Atp Montecarlo 2017 (LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: NADAL SCHWARTZMAN INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 18 APRILE 2017) – Diretta Nadal-Schwartzman: al torneo Atp Montecarlo 2017 siamo arrivati ai quarti di finale, che si disputano nella giornata di venerdì 21 aprile con inizio dei match alle ore 11. Una delle partite più interessanti che vedremo oggi è quella di Rafa Nadal: il maiorchino va a caccia del decimo titolo sulla terra rossa del Principato e se la vede con l’argentino Diego Schwartzman.

Il grande favorito contro l’outsider: risultato che potrebbe apparire scontato e che forse lo è davvero, ma il match merita comunque di essere seguito. Nei giorni scorsi infatti Nadal ha offerto prestazioni contrastanti: nel suo esordio (secondo turno) ha faticato per venire a capo di Kyle Edmund che gli ha anche strappato un set, negli ottavi contro un Alexander Zverev che si pensava potesse metterlo in crisi è rimasto in campo appena più di un’ora e ha lasciato la miseria di due game al ventenne.

Quale Rafa vedremo oggi? La grande domanda è questa, perchè un Nadal al 100% sulla terra non può certo tremare, e dunque i dubbi risiedono in una condizione fisica che giustamente non può essere quella dei giorni migliori. Per questo Schwartzman potrebbe metterlo in crisi: ventiquattrenne di Buenos Aires, ha la giusta garra che accompagna tutti gli argentini, ha nel rosso il punto forte (e anche questa è una caratteristica che accompagna quasi tutti i connazionali) e il curriculum vitae del torneo di Montecarlo dice che per arrivare ai quarti si è liberato prima di Bernard Tomic, poi di Roberto Bautista Agut e quindi di Jan-Lennard Struff.

Il circoletto rosso va messo sul secondo turno: non è da tutti far fuori Bautista su questa superficie, quindi chapeau e aspettiamoci una battaglia anche se nei due precedenti con Rafa l’argentino non ha mai vinto nemmeno un set (Acapulco e Us Open, i due si ritrovano dopo poco più di un anno e mezzo).

Le altre sfide? Nella parte alta del tabellone non c’è più Andy Murray, crollato come un giocatore alle prime armi di fronte alla rimonta di un Albert Ramos-Vinolas che aveva già affondato: sarà quindi il ventinovenne catalano a sfidare Marin Cilic, che ha schiantato Berdych e ha lasciato intendere di poter fare strada anche sulla terra, che non è esattamente il suo asso nella manica. I precedenti dicono 3-1 in favore del croato, che si è imposto anche nell’unico incrocio sul rosso (Amburgo 2012).

Poi una bella sfida tra due specialisti di questi campi: da una parte Lucas Pouille, dall’altra quel Pablo Cuevas che ha eliminato Stan Wawrinka in modo piuttosto netto. L’esperienza dice che l’uruguaiano ha una marcia in più, il francese però avrà il supporto del pubblico e ieri si è anche riposato, visto che contro Adrian Mannarino ha giocato appena tre game prima che l’avversario si ritirasse.

Infine avremo Novak Djokovic contro la testa di serie numero 10 David Goffin, e attenzione a questo match: entrambi sono reduci da vittorie in tre set, ma il serbo - due volte vincitore di questo torneo - ha visto le streghe sia contro Simon (che ha servito per il match) che contro Carreno Busta, salvandosi per il rotto della cuffia. Goffin, che ha superato Thiem, rappresenta un ostacolo di livello superiore e dunque potrebbe arrivare un altro sorpresone, con l'eliminazione della testa di serie numero 2 dopo le cadute del numero 1 (Murray) e del numero 3 (Wawrinka).

Il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Master 1000 della stagione di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

