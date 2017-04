Avversario Juventus/ In semifinale chi evitare tra Real, Monaco e Atletico? (Sorteggio Champions League 2017)

Quale avversaria per la Juventus in semifinale di Champions League? (LaPresse)

AVVERSARIO JUVENTUS: DOPO IL SORTEGGIO, CHI INCONTRERA’ IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE (OGGI VENERDì 21 APRILE 2017) - Chi incontrerà la Juventus in semifinale di Champions League 2016-2017? Venerdì 21 aprile alle ore 12, presso la consueta sede di Nyon, verrà effettuato l’ultimo sorteggio stagionale: quattro le squadre rimaste in gara, tra cui appunto la Juventus che arriva alla semifinale per la seconda volta nelle ultime tre edizioni. Quale avversario attende i bianconeri? Le possibilità sono tre: le due squadre della capitale spagnola, vale a dire Real Madrid e Atletico Madrid, e la sorpresa Monaco. A bocce ferme e sulla carta è davvero difficile stabilire quale possa essere la più abbordabile: certo il Monaco per giocatori che compongono la rosa ed esperienza a livello generale ha qualcosa meno delle altre due, ma senza ombra di dubbio la squadra del Principato ha mostrato compattezza, un gruppo di giovani davvero interessante e in particolare la consapevolezza e la maturità necessarie per arrivare fino a qui.

La sensazione è che anche contro di loro la Juventus possa soffrire; del resto così era stato due anni fa nel quarto di finale deciso da un calcio di rigore. A proposito: tutte le potenziali avversarie dei bianconeri sono squadre che Massimiliano Allegri si era trovato di fronte nella cavalcata del 2014-2015, chiusa con la finale persa a Berlino.

L’Atletico Madrid nel girone eliminatorio; il Monaco appunto nei quarti e il Real Madrid in semifinale. Allora il bilancio complessivo delle sfide fu di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta (al Vicente Calderon). Questa è una Juventus diversa così come lo sono le altre squadre che saranno presenti nell’urna, dunque non si può fare un paragone troppo esteso rispetto ad allora.

Sicuramente possiamo dire che lo spauracchio Real Madrid è una squadra contro la quale la Juventus ha tradizione favorevole: oltre alla semifinale di due anni fa c’è quella del 2003 (sconfitta al Bernabeu ribaltata dal 3-1 al Delle Alpi), poi l’ottavo del 2005 (idem come sopra, con risultati diversi) ma anche una doppia vittoria nel girone del 2008-2009, quello del ritorno in Champions League dopo la discesa in Serie B, e ancora il quarto del 1996.

Con il Monaco c’è anche una semifinale vinta nel 1998 - in panchina c’era Marcello Lippi; con l’Atletico Madrid le sfide dirette sono otto, ma prima dell’incrocio nel girone del 2014 le due squadre non si affrontavano da 49 anni. In ogni caso, a prescindere da quale sarà l’avversario, la Juventus ha dato una grande dimostrazione di forza eliminando il Barcellona; chiunque incontri sa di avere i valori necessari per fare un passo in più e prendersi un’altra finale, questa volta con la consapevolezza di poterla vincere.

