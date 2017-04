Barcellona Salisburgo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Youth League)

Barcellona-Salisburgo, semifinale di Youth League (Foto LaPresse)

DIRETTA BARCELLONA SALISBURGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (YOUTH LEAGUE 2017, SEMIFINALE) - Barcellona Salisburgo, che sarà diretta dall'arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca alle ore 13 di venerdì 21 aprile: gara secca al Colovray Sport Centre di Nyon, dove è in programma la Final Four di Youth League 2016-2017 di cui questa partita rappresenta la prima semifinale. Per i giovani talenti del Salisburgo una vetrina senz'altro importante, dal momento che è una delle sorprese assolute di questa edizione; dall'altra parte il Barcellona può vantare una tradizione importante nella competizione Uefa riservata ai giovani.

I blaugrana, oltre ad aver messo in mostra in questi anni grandi nomi, su tutti quello di Munir El Haddadi (che ora sta giocando al Valencia), vantano un successo nella prima edizione, quando ebbero la meglio in finale per 3-0 proprio sul Benfica, che disputerà l'altra semifinale in programma alle 17.00 contro gli spagnoli del Real Madrid. In quell'edizione il protagonista assoluto fu El Haddadi con 11 gol segnati, record che sarebbe poi stato battuto l'anno successivo da Dominic Solanke, talento del Chelsea, attuale detentore del trofeo.

Gli austriaci del Salisburgo hanno giocato al massimo delle loro possibilità sia durante i primi due turni che negli incontri ad eliminazione diretta. Valdar e Kairat sono stati sconfitti con 8 e 9 reti. Nella fase degli spareggi, il Salisburgo ha dovuto affrontare il Manchester City, battendolo ai calci di rigore per 4-3, dopo aver terminato i tempi regolamentari sull'1-1. Da qui la cavalcata vincente fino alle semifinali, dopo aver sconfitto Psg con un perentorio 5-0 e Atletico Madrid, superato 2-1.

Ora un altro ostacolo iberico, forse il più complicato, anche se la Juventus di Massimiliano Allegri ieri al Camp Nou ha dimostrato che niente è impossibile, anche che un attacco stellare composto da Messi, Neymar e Suarez non segni un gol in 180 minuti. Percorso più netto per il Barcellona, che ha invece affrontato la fase a gironi prima delle tradizionali partite della fase ad eliminazione diretta. Nella prima fase una sola sconfitta, quella contro il Borussia Monchengladbach. Tutte le altre partite sono state dei trionfi in salsa blaugrana. I catalani, agli ottavi di finale, hanno umiliato i tedeschi del Borussia Dortmund per 4-1, con le reti di Perez, Ruiz, Mboula e Lee.

Ancora decisivi Ruiz e Mboula nella vittoria, di misura, ai quarti di finale sul Porto, battuto 2-1 da un calcio di rigore siglato dal giocatore spagnolo Jordi Mboula al minuto 87. E' proprio Jordi Mboula, esterno d'attacco classe 1999, il giocatore forse migliore dell'intera edizione di Yuoth League 2017. In molti si aspettano una partita da protagonista assoluto nella giornata di domani, nonostante la portata dell'avversario.

Potrebbe esserci un vero e proprio one man show da parte del calciatore che ha deciso, in gran parte, il destino dei suoi compagni quest'anno. Positivamente, fino ad oggi. E' il vice-capocannoniere del torneo con 7 reti. Dall'altra parte riflettori accesi sul talento Xaver Schlager, centrocampista austriaco classe 1997, che ha totalizzato fin qui cinque assist (leader della classifica dedicata agli assist). Schlager è tra i ragazzi più esperti, giocando titolare nella prima squadra del suo club e avendo segnato, al debutto, in Europa League. Per lui una stagione che difficilmente sarà dimenticata tanto in fretta.

Barcellona Salisburgo, prima semifinale della Youth League 2016-2017, sarà trasmessa in diretta tv da Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD e dunque potrà essere seguita dagli abbonati alla pay tv del digitale terrestre, che in assenza di un televisore potranno anche attivare il servizio di diretta streaming video grazie a Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

© Riproduzione Riservata.