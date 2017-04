Benevento Vicenza / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benevento Vicenza, Foto LaPresse

DIRETTA BENEVENTO VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 37^ GIORNATA) - Benevento Vicenza, diretta dall'arbitro Baroni, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.00, sarà l'anticipo serale della trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Sfida molto delicata per entrambe le formazioni che si trovano a lottare sul filo dei rispettivi obiettivi a sei giornate dalla fine del torneo cadetto. Dopo la doppia sconfitta contro il Cittadella e contro il Brescia, il Benevento è stato spedito in ritiro dalla proprietà del club, che in generale non ha gradito il crollo verticale da parte della squadra negli ultimi due mesi, con soli otto punti conquistati nelle ultime dieci partite giocate. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

La doppia vittoria contro lo Spezia e la Ternana sembrava aver rimesso in mostra il Benevento dei tempi migliori, che fino all'inizio del girone di ritorno contendeva a Spal, Frosinone e Verona la promozione diretta. E' mancata la concretezza alla squadra di Baroni, oltre a quella brillantezza fisica che è andata via via scemando dopo un grande girone d'andata. Per i play off tutto è tornato in discussione per i sanniti, ma sicuramente vive una situazione a più alta tensione il Vicenza, di nuovo quartultimo dopo la sconfitta interna subita contro la Pro Vercelli. Al momento i berici disputerebbero i play out per non retrocedere in Lega Pro, ma ci sarà comunque da soffrire considerando la mancanza di continuità della squadra allenata da Bisoli, che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate, trovando solo una vitale boccata d'ossigeno dalla trasferta vinta sul campo del Latina fanalino di coda della classifica.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Vigorito di Benevento: padroni di casa schierati con Cragno in porta, mentre i tre difensori titolari saranno Camporese, Lucioni e Pezzi. Viola e Del Pinto si muoveranno per vie centrali sulla mediana, mentre a Venuti sarà affidato il compito di presidiare la fascia destra a centrocampo e l'uruguaiano Walter Lopez sarà invece l'esterno laterale mancino. Nel tridente offensivo tornerà dopo la squalifica Amato Ciciretti al fianco di Ceravolo e di Falco. Risponderà il Vicenza con Vigorito estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dall'out di destra a quello di sinistra da Davide Bianchi, dal nigeriano Adejo, da Andrea Esposito e da Pucino. Terzetto di centrocampo composto da Urso, Rizzo e Signori, mentre saranno titolari nel tridente offensivo l'altro nigeriano Ebagua, Giacomelli ed Alessio Vita.

Tatticamente Baroni è passato di recente al 3-4-3, per provare a mettere in mostra un Benevento più spregiudicato e maggiormente capace di mettere in crisi le difese avversarie. Dalle due trasferte nel profondo Nord contro Cittadella e Brescia la formazione sannita è però uscita senza punti e senza gol, e dal ritiro i giallorossi cercheranno di ricavare quelle motivazioni forse un po' perse, considerando comunque che il Benevento è pur sempre alla sua prima esperienza nella storia nel campionato di Serie B. 4-3-3 per il Vicenza di Bisoli che sembrava essere riuscito a tirarsi fuori dai guai. La mancanza di capacità di saper osare resta il difetto maggiore dei biancorossi, che nelle ultime sedici partite di campionato hanno vinto solo in casa contro il Pisa e in trasferta contro il Latina, ovvero contro le attuali ultime due della classe. Troppo poco per sperare in una tranquilla salvezza diretta, senza considerare i problemi dell'attacco che ha segnato solo un gol nelle ultime quattro partite.

Il Benevento resta favorito dai bookmaker nonostante la crisi per la squadra di Marco Baroni sia tutt'altro che finita. Affermazione interna sannita quotata 1.75 da Bwin, mentre Eurobet offre a 3.45 la quota relativa al pareggio e Paddy Power a 4.80 la quota per il blitz esterno della formazione veneta.

Anche Benevento Vicenza, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.00, sarà un'esclusiva per gli abbonati Sky, con visione dell'evento in diretta tv sui canali numero 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, oppure in diretta streaming video collegandosi via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

