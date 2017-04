Consigli fantacalcio, Andrea Belotti (Foto: Lapresse)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (33^ GIORNATA, 22-23-24 APRILE 2017) – La Serie A è arrivata alla 33^ giornata ed è entrata nel momento chiave della stagione. Adesso, a maggior ragione, sarà necessario non sbagliare le scelte di formazione nel nostro Fantacalcio per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese. Analizziamo dunque l'interno turno di campionato, partendo dai due anticipi del sabato, Atalanta-Bologna e Fiorentina-Inter, e passando poi alle gare in programma domenica e lunedì.



CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA BOLOGNA (sabato ore 18) – Dopo il turno di squalifica vale la pena puntare a occhi chiusi sul Papu Gomez, uno degli elementi chiave dell'undici di Gasperini. Il piccolo argentino segna, fa segnare e difficilmente porta a casa un voto negativo. Per il resto, i bergamaschi offrono altre garanzie, tra cui Conti e Caldara in difesa e Kessié a centrocampo. Nel Bologna uno dei giocatori da tenere d'occhio è Dzemaili, centrocampista dallo spiccato senso del gol. Senza Verdi, in attacco Donadoni si affida a Mattia Destro, supportato da Di Francesco e Krejci.



CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA INTER (sabato ore 20.45) – Il big match della 33^ giornata è sicuramente Fiorentina-Inter. Le due squadre, in lotta per un posto in Europa League, arrivano all'appuntamento del Franchi in un pessimo stato di forma. Come se non bastasse i viola devono fare a meno del loro bomber Kalinic, fermo per squalifica. E allora tra i viola potrebbe essere interessante affidarsi per il nostro Fantacalcio a Bernardeschi. Nell'Inter, se confermeranno quanto fatto nel derby contro il Milan, sono da schierare titolari sia Candreva che Perisic.



CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO NAPOLI – In teoria il Napoli non dovrebbe avere problemi contro il Sassuolo. Attenzione però a dare questa partita per scontata, perché i padroni di casa recuperano sia Berardi che Defrel e sono pronti a stupire. Senza Politano, uno degli uomini chiave di Di Francesco potrebbe essere Pellegrini. Dall'altra parte Sarri si affida al tridente leggero formato da Callejon, Insigne e Mertens; quest'ultimo, qualora trovasse la giornata giusta, potrebbe fare a fette la difesa emiliana e risultare decisivo.



CONSIGLI FANTACALCIO UDINESE CAGLIARI – Il primo nome da citare è quello di De Paul. Il trequartista dell'Udinese ha dato sfoggio di una classe fuori dal comune e spesso è risultato decisivo. Situazione simile per Duvan Zapata, attaccante ormai maturo e pronto per il grande salto. Tra le fila ospiti citiamo Marco Borriello, protagonista fin qui di una stagione ottima e ricca di gol. Dopo l'exploit contro il Chievo, attenzione anche a Joao Pedro.



CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA CROTONE – In Sampdoria-Crotone ci sono diversi giocatori appetibili per le nostre formazioni del Fantacalcio. I padroni di casa, orfani di Muriel, si affidano a Quagliarella e Schick. In particolare, quest'ultimo sta attraversando un buono stato di forma da sfruttare al meglio. Anche Bruno Fernandes sta dando prova di meritare grandi palcoscenici. Fronte Crotone: tutti i riflettori saranno puntati su bomber Falcinelli. Spetta a lui il duro compito di salvare i calabresi: ci riuscirà?



CONSIGLI FANTACALCIO MILAN EMPOLI – Deulofeu deve per forza di cose trovare un posto nella vostra formazione del Fantacalcio. Lo spagnolo è stato autore di una prestazione mostruosa nel derby contro l'Inter, e insieme a Suso forma una coppia di giocatori imprevedibili e di grande qualità. Meglio evitare Bacca, tornato nuovamente nel tunnel degli orrori. Nell'Empoli la sorpresa potrebbe essere Thiam, titolare accanto a Mchedlidze. Attenzione inoltre a El Kaddouri nella posizione di trequartista. Infine sia Donnarumma che Skorupski rappresentano due garanzie tra i pali.



CONSIGLI FANTACALCIO LAZIO PALERMO – Ciro Immobile è l'uomo più letale della formazione biancoceleste. Il capocannoniere di Simone Inzaghi promette altri gol grazie al supporto di Felipe Anderson, finalmente tornato ai suoi livelli, e Keita Blade, decisivo ma talvolta discontinuo. In un Palermo sempre più in crisi le certezze si contano sulle dita di una mano. Oltre all'attaccante Nestorovski, meritano credito i giovani Fulignati e Lo Faso. Il primo potrebbe ancora una volta partire titolare al posto di Posavec, mentre il secondo ha fatto vedere buone cose nel match casalingo contro il Bologna.



CONSIGLI FANTACALCIO CHIEVO TORINO – Senza Meggiorini e Inglese, Maran si affida a Pellissier e Gakpé. Il primo potrebbe essere una scelta interessante, magari anche in relazione ai recenti errori del portiere granata Hart. Nella formazione ospite è obbligatorio puntare sul bomber Andrea Belotti, che nell'occasione dovrebbe essere supportato da Iago Falque, Ljajic e Boyé.



CONSIGLI FANTACALCIO JUVENTUS GENOA (ore 20.45) – Rimasto a secco al Camp Nou contro il Barcellona, Gonzalo Higuain ha la chance di tornare a segnare in Serie A, suo terreno di caccia preferito. Oltre al Pipita, Allegri non risparmierà neppure Dybala, da molti considerato ormai l'erede di Messi. Fronte Genoa: chi schierare? Simeone, dopo la doppietta rifilata ai bianconeri all'andata, rappresenta il giocatore più pericoloso del Grifone. Laxalt potrebbe essere la mossa a sorpresa. Da evitare la difesa rossoblù.



CONSIGLI FANTACALCIO PESCARA ROMA (lunedì ore 20.45) – Contro il Pescara la Roma ha la chance, almeno sulla carta, di ottenere il bottino pieno senza troppo rischiare. Vista la difesa degli abruzzesi, Dzeko, Salah, Nainggolan e uno tra Perotti ed El Shaarawy rappresentano scelte sensate e logiche. Tra i padroni di casa gli unici che potrebbero mettere in difficoltà i giallorossi sono Caprari e Biraghi. Attenzione inoltre al giovane Coulibaly, ancora titolare in mezzo al campo.

