Diretta/ Roma Entella Primavera info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Roma Entella Primavera - LaPresse

DIRETTA ROMA ENTELLA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, FINALE COPPA ITALIA 2017) - Roma Entella Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Antonello Belice della sezione Aia di Termoli, si gioca alle ore 20:45 di stasera, venerdì 21 aprile; le due squadre scendono in campo per il ritorno della finale di Coppa Italia 2016-2017, dopo che l’andata disputata quindici giorni fa era terminata con un pareggio per 1-1 che lascia aperta ogni possibilità ma che certamente concede un piccolo vantaggio alla Roma, dal momento che i giovani giallorossi potrebbero permettersi anche un pareggio per 0-0 davanti al pubblico amico dell’Olimpico, scelto come scenario di lusso per ospitare la partita decisiva della Coppa Italia Primavera (sia pure con la sola tribuna Tevere aperta al pubblico). La Roma ha voluto onorare in questo modo il fatto di giocare in casa il match di ritorno, per l’Entella sarà in ogni caso una grande emozione, pensando alla splendida scalata della squadra di Chiavari dal calcio dilettantistico alla Serie B, con risultati ancora migliori a livello di Primavera, come questa finale ma anche l’ottimo cammino in campionato autorevolmente confermano.

Dando un rapido sguardo alle probabili formazioni, la Roma di Alberto De Rossi dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3: Crisanto in porta, linea difensiva a quattro composta da De Santis, Ciavattini (oppure Grossi), Marchizza e Pellegrini; a centrocampo agirà il terzetto composto presumibilmente da Anocic, Bordin e Spinozzi, infine nel tridente d’attacco vedremo in azione Tumminello, Soleri e Keba. La Virtus Entella dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2, nel quale mister Castorina dovrebbe affidarsi a Siaulys in porta; in difesa da destra a sinistra Casagrande, Ferrante, Ba e Carullo; in mediana Cleur, Di Paola e Alluci, Zaniolo trequartista alle spalle di Mota Carvalho (che lunedì ha segnato con la prima squadra) e Puntoriere. L’agenzia di scommesse Snai ha stilato le quote per questa finale di ritorno di Coppa Italia Primavera: favorita la Roma con una quota sul segno 1 che vale 1,80 mentre sia il segno X per il pareggio sia il segno 2 per la vittoria della Virtus Entella valgono 3,55. La diretta tv di Roma Entella Primavera sarà su Sportitalia: sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del televisore (oppure sul 225 per gli abbonati alla televisione satellitare di Sky). La diretta streaming video sarà invece disponibile sul sito www.sportitalia.com: per accedere alle immagini della partita occorre essere registrati.

© Riproduzione Riservata.