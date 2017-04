INCIDENTE TARGA FLORIO/ Tragedia Rally Palermo: morti pilota Gemma Amendolia e un commissario di gara

Targa Florio 2017, incidente in corsa (LaPresse)

INCIDENTE TARGA FLORIO 2017, RALLY PALERMO: TRAGEDIA DURANTE CORSA, MORTI UN PILOTA E UN COMMISSARIO DI GARA (ULTIME NOTIZIE) - Tragedia e incidente alla Targa Florio 2017, la corsa automobilistica di Rally più antica al mondo tra le strade della Sicilia da Palermo a Cefalù: nella prova speciale Geraci-Castelbuono di questa mattina, sui tornanti di Piano Battaglia, la Bmw Mini Cooper della coppia di fratelli Gemma e Mauro Amendolia è finita fuori strada, travolgendo purtroppo anche un commissario di gara che si trovava a bordo pista. Pare che l causa dell’incidente gravissimo avvenuto in piena Targa Florio 2017 sia dovuto alle condizioni meteo non ottimali, con uno strato di nevischio che avrebbe fatto sbandare l’auto causando la morte del commissario di gara e della pilota stessa, Gemma Amendolia. La strada infatti era cosparsa di uno strato scivoloso dopo la breve nevicata di questa mattina alle prime ore dell’alba, un caso molto strano per la Sicilia e per il mese di aprile in corso.

INCIDENTE TARGA FLORIO 2017, RALLY PALERMO: TRAGEDIA E SOSPENSIONE DELLA ANTICA CORSA (ULTIME NOTIZIE) - È rimasto ferito invece il fratello navigatore Mauro Amendolia e trasportato direttamente all’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù, nel gravissimo incidente occorso alla Targa Florio 2017 questa mattina, precisamente alle ore 12.30 ad Isnello al km 10+500 in località Piano Torre. Secondo le prime informazioni che arrivano da Palermo, la seconda giornata della Targa Florio ha visto uno stop improvviso e l’ovvia sospensione della gara almeno per questa giornata. La Prova Speciale 3 del Rally Targa Florio si è disputato per l'ennesima volta su fondo umido - pioggia prima e neve poi - che ha reso insidioso l'asfalto e difficile la guida per tutti i piloti, come riporta MotorSport prima di avvisare dell’incidente occorso alla coppia Amendolia. Il luogo dell’incidente è stato molto difficile da raggiungere per i soccorsi che hanno saputo solo qualche minuto dopo della tragedia, data la scarsa localizzazione e comunicazione in quella zona attorno a Cefalù.

