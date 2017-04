Infortunio Ibrahimovic / Video, ginocchio ko: lo svedese esce in barella in Manchester United-Anderlecht

Zlatan Ibrahimovic (Foto: Lapresse)

INFORTUNIO IBRAHIMOVIC VIDEO, GINOCCHIO KO: LO SVEDESE ESCE IN BARELLA IN MANCHESTER UNITED-ANDERLETCH. SI TEME UN LUNGO STOP – Grave infortunio per Zalatan Ibrahimovic in Manchester United-Anderlecht. Al minuto 92, sul risultato di 1-1, il ginocchio dello svedese ha ceduto improvvisamente dopo quella che sembrava essere una normale dinamica di gioco. Il video dell'accaduto fa impressione e parla chiaro: il problema potrebbe essere molto serio, tanto che c'è già chi parla di carriera a rischio del 35enne attaccante del Manchester United. L'attaccante ha lasciato il campo in barella poco prima dell'inizio dei tempi supplementari: al suo posto è entrato Rushford, che ha deciso la qualificazione segnando la rete del definitivo 2-1 per gli inglesi.



Cerchiamo però di capire meglio quanto successo a Ibrahimovic. Siamo nel recupero del secondo tempo dell'ottavo di finale di ritorno contro l'Anderletch. All'Old Trafford il risultato è lo stesso dell'andata: 1-1. I supplementari sono dietro l'angolo. Al 92' Ibrahimovic riceve un cross dalla destra e prova a stoppare la sfera entrando in contrasto aereo su Mbodj. Lo svedese riesce ad anticipare il difensore avversario ma appoggia male il piede destro sul terreno. A risentirne è il ginocchio del fuoriclasse del Manchester United, che subisce una forte torsione innaturale.



Ibrahimovic resta a terra, i tifosi trattengono il fiato. Entrano in campo i medici dello United ma la situazione non cambia. Il giocatore è dolorante, non si rialza ed è necessaria la sostituzione. Si teme subito qualcosa di serio e le prime impressioni potrebbero purtroppo essere giuste. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità sull'entità dell'infortunio dello svedese. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INFORTUNIO SHOCK DI IBRAHIMOVIC

