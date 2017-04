Monaco avversario Juventus? in semifinale la sorpresa "pericolosa" (Sorteggio di Champions League 2017)

Il Monaco può essere l'avversario della Juventus nella semifinale di Champions League (Foto LaPresse)

MONACO AVVERSARIO JUVENTUS: DOPO IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINALE, OGGI 21 APRILE 2017) - Potrebbe essere il Monaco l’avversaria della Juventus nella semifinale di Champions League 2016-2017: oggi il sorteggio potrebbe consegnare ai bianconeri una sfida che era già andata in scena nei quarti di due anni fa, che la squadra di Massimiliano Allegri aveva superato ma che si era trasformata in 180 minuti durissimi, risolti soltanto da un rigore di Arturo Vidal. Oggi come allora, il Monaco resta la squadra che forse tutte le qualificate alle semifinali vogliono incontrare: non è una mancanza di rispetto ma la constatazione di un valore inferiore alle altre realtà. Pure, i transalpini non vanno affatto sottovalutati: tra ottavi e quarti sono stati capaci di segnare la bellezza di 12 gol a squadra come Manchester City e Borussia Dortmund, e dunque vanno presi con le pinze.

Hanno in Leonardo Jardim un ottimo allenatore che ha saputo costruire un progetto vincente: il tecnico portoghese ha valorizzato la crescita di giovani come Bernardo Silva, Fabinho, Tiemoué Bakayoko e soprattutto Kylian Mbappé, elementi che oggi sono l’anima della squadra e che fanno del Monaco una squadra veloce e votata all’attacco, che potrebbe essere molto difficile da affrontare perchè va a mille all’ora, e perchè una realtà del genere trae linfa vitale dall’entusiasmo di andare oltre i propri limiti.

In più, se vogliamo parlare dei punti forti del Monaco, c’è la presenza di Radamel Falcao: il Tigre, che si era perso nei prestiti in Premier League e in un grave infortunio, è tornato nel Principato e minaccia di diventare nuovamente quell’attaccante che con Porto e Atletico Madrid faceva la differenza sempre e comunque, e che con Mbappé forma una coppia offensiva di grande affiatamento. Poi ci sono i rovesci della medaglia: il Monaco ha incassato 9 gol nelle quattro partite di cui sopra, è una squadra che gioca per segnare più degli avversari ma contro la Juventus vista nella doppia sfida al Barcellona la tattica non sembra essere delle più fortunate.

In più l’entusiasmo è ottima cosa, ma siamo in una semifinale di Champions League e i reali valori possono fare la differenza ben più dell’emotività del momento. Come nota a margine, anche se toglie poco o nulla a quanto la squadra di Jardim ha fatto fino a qui in questo torneo, non sappiamo come sarebbe finito il quarto di finale senza l’attentato subito dai giocatori del Borussia Dortmund. Al netto di questa considerazione, qualora dovesse pescarlo come avversario, la Juventus dovrebbe comunque pagare il giusto rispetto.

© Riproduzione Riservata.