MORTO UGO EHIOGU, L'EX DIFENSORE INGLESE STRONCATO DA UN MALORE A 44 ANNI - Ugo Ehiogu stato stroncato da un malore ieri, giovedì 20 aprile, mentre stava allenando l'Under 23 del Tottenham. Soltanto oggi gli Spurs hanno comunicato la notizia della morte dell' ex difensore inglese, ritiratosi nell'agosto 2012 dopo una lunga carriera spesa nei campionati britannici. A soli 44 anni Ehiogu è stato colpito da un attacco di cuore e si è spento poche ore più tardi in ospedale. Un lutto improvviso quello dell'ex giocatore, che ha avuto lo stesso effetto di un fulmine a ciel sereno. Il Tottenham ha emesso questo comunicato ufficiale per ricordare l'allenatore della selezione giovanile del club: “È con immensa tristezza che annunciamo la morte di Ugo Ehiogu, allentora della nostra Under 23. Ugo ha subito ricevuto le cure dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito ieri al centro di allenamento e prima di essere trasportato in ospedale, dove ci ha lasciato nelle prime ore di questa mattina”.



Ehiogu, prima di diventare allenatore, ha militato in diverse squadre inglesi. Dal 1989 al 1991, il difensore militò nel West Bromwich, poi ecco il salto all'Aston Villa. È qui che l'inglese di origini nigeriane si è ritagliato uno spazio importante, collezionando oltre 200 presenze dal 1991 al 2000, diventando dunque una colonna della squadra di Birmingham. All'alba del nuovo millennio, Ehiogu passò al Middlesbrough, dove rimase sei anni e mise in fila oltre 100 gettoni. La carriera del difensore si è poi conclusa tra Leeds United, Rangers, Sheffield United e Wembley, con cui non è però mai sceso in campo. Ehiogu vanta anche quattro presenze nella Nazionale inglese, impreziosite da una rete.

