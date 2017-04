Novara Perugia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara Perugia, Foto LaPresse

DIRETTA NOVARA PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 37^ GIORNATA) - Novara Perugia, diretta dall'arbitro Illuzzi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 19.00, sarà l'anticipo che aprirà il programma della sestultima giornata del campionato di Serie B. Si giocherà sul filo della zona play off, con i piemontesi rilanciati dalla vittoria ottenuta al Matusa di Frosinone contro una delle tre squadre in lizza per il salto diretto nella massima serie. La squadra di Boscaglia nel corso della stagione ha evidenziato un andamento altalenante, ma adesso la settima posizione occupata da Virtus Entella, Spezia e Carpi è lontana solo una lunghezza e la sesta piazza occupata proprio dal Perugia solo tre. Troppo poco per non provare a rigiocarsi la post season come un anno fa, con la squadra arrivata in semifinale e poi eliminata dal Pescara promosso alla fine in Serie A. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Il Perugia sembrava poter accarezzare maggiori aspirazioni in questo finale di campionato, ma per gli umbri le ultime settimane sono state complesse con due soli punti ottenuti nelle ultime tre partite disputate. Anche in casa contro l'Ascoli nel giorno di Pasquetta i Grifoni non sono riusciti a sfondare, ritrovandosi a giocare una partita complessa senza trovare sbocchi offensivi. Per evitare il primo turno dei play off al Perugia servirà qualcosa di più, così come un cambio di passo servirà per garantire che i play off si disputino: se le inseguitrici delle prime tre posizioni accumuleranno più di tre punti di svantaggio, si ritroveranno costrette a veder direttamente promosse in Serie A le battistrada, senza la possibilità degli spareggi, ed attualmente i punti di distacco sono otto. Si balla su un filo molto sottile...

Allo stadio Silvio Piola scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa del Novara schierati con lo svizzero Da Costa in porta e una difesa a tre composta da Chiosa, il danese Troest e Scognamiglio. A centrocampo sarà confermata la cerniera composta da Cinelli, Selasi e Casarini, mentre Dickmann sarà l'esterno laterale di destra e Calderoni l'esterno laterale di sinistra. In attacco il mattatore della sfida di Frosinone con una decisiva doppietta realizzata, Federico Macheda, farà coppia con il bulgaro Galabinov.

Il Perugia affronterà la trasferta piemontese con Brignoli a difesa della porta, mentre come esterno laterale difensivo di destra mancherà Belmonte, espulso per doppia ammonizione contro l'Ascoli. Come terzino destro giocherà Fazzi, mentre Di Chiara occuperà la fascia opposta e i due centrali di difesa saranno Monaco e Mancini. A centrocampo Matteo Ricci, Brighi e Guberti stazioneranno alle spalle del trequartista Dezi, mentre in attacco sarà confermato il tandem Di Carmine-Nicastro.

Il 3-5-2 di Boscaglia a Frosinone ha messo in scena una delle sue prove maggiormente brillanti in questa stagione, con la squadra piemontese capace di sfruttare alla perfezioni gli spazi lasciati dagli avversari. Non solo contropiede ma anche gran ritmo e pressing alto per un Novara che non vinceva in campionato dal 4 marzo scorso, ma che anche nel pareggio interno contro il Verona aveva dato segnali di una condizione crescente. E' avvertito un Perugia apparso invece in calo nelle ultime settimane, col 4-3-1-2 di Bucchi poco fantasioso in attacco nonostante l'utilizzo del trequartista. I Grifoni sembravano fino alla fine di marzo addirittura in grado di attaccare potenzialmente le prime tre posizioni, ora vedono tornato in bilico l'obiettivo play off con zero gol segnati nelle ultime due partite.

Bookmaker orientati con moderazione verso un successo del Novara, stante il fattore campo ed anche il momento di forma recente delle due squadre. Sisal Matchpoint quota 2.45 la vittoria interna piemontese, mentre Eurobet fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Snai a 3.50 la quota per il ritorno alla vittoria degli umbri dopo tre partite di digiuno. Diretta tv esclusiva per gli abbonati

Sky per Novara Perugia, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 19.00, trasmessa sul satellite sui canali numero 206 e 252 (ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD) e in diretta streaming video, sempre in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare, sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.