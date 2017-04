Probabili formazioni/ Atalanta Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Atalanta Bologna (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Atalanta Bologna è la partita che sabato 22 aprile alle ore 18 inaugura la 33esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Si affrontano due squadre animate da diverse motivazioni: l’Atalanta quinta in classifica ha bisogno di punti per blindare una qualificazione in Europa League che è sempre più vicina, ma che ancora non si può considerare fatta. Il Bologna punta soltanto a chiudere nel migliore dei modi la stagione, vale a dire incamerando qualche punto in più; due settimane fa in una situazione simile la Dea aveva pareggiato in casa contro il Sassuolo e dunque non si può permettere di sottovalutare l’impegno. Aspettando che domani arrivi il calcio d’inizio, andiamo a studiare i dubbi e le certezze dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Ancora qualche dubbio di formazione per Gian Piero Gasperini, che ritrova Alejandro Gomez (era squalificato) ma non è ancora sicuro di poter contare su Berisha e Spinazzola, così come sull’ex Mounier che in ogni caso andrebbe in panchina. Qualora la rosa sia al completo la squadra che vedremo in campo sarà la stessa di sempre: davanti al portiere albanese Rafa Toloi e Andrea Masiello affiancheranno Caldara nel reparto difensivo, a centrocampo si ricompone la coppia formata da Kessie e Freuler (in panchina dunque Cristante) con Spinazzola che si riprende il posto a sinistra lasciando al solito Andrea Conti il compito di spingere sull’altra corsia. Gomez torna ad affiancare Petagna, e va a caccia di altri gol che aumentino quello che è già il suo record personale in Serie A; alle loro spalle agirà Kurtic, che come sempre si sdoppierà nel ruolo di trequartista e quinto di centrocampo, andando a posizionarsi sulla mezzala per iniziare l’azione o in fase di ripiegamento.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Problemi a centrocampo: Roberto Donadoni perde lo squalificato Pulgar e l’infortunato Nagy, dunque dovrebbe ripiegare su Viviani per la cabina di regia e su Taider per occupare il ruolo di mezzala sinistra, anche se Donsah rimane un’alternativa valida. Dzemaili, schierato regolarmente titolare, dovrebbe essere alle ultime partite con la maglia del Bologna prima di volare in Canada e iniziare l’esperienza nella MLS; in attacco Verdi e Krejci dovrebbero posizionarsi sugli esterni del tridente accompagnando l’azione di Mattia Destro, a caccia di qualche gol per chiudere al meglio la sua stagione. Per quanto riguarda la difesa, sarà fuori dai giochi Helander; a questo punto è quasi scontata la coppia centrale formata dagli esperti Gastaldello e Maietta, con Torosidis favorito su Krafth per la fascia destra e Masina che dall’altra parte dovrebbe avere la meglio su Mbaye. In porta ci sarà Mirante.

DIRETTA TV - Atalanta Bologna, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 19 Kessie, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 33 Hateboer, 6 Zkuanovic, 77 C. Raimondi, 25 Konko, 88 A. Grassi, 4 Cristante, 8 Migliaccio, 52 Cabezas, 87 Mounier, 43 Paloschi, 7 D’Alessandro

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: -

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 35 Torosidis, 28 Gastaldello, 20 Maietta, 25 Masina; 31 Dzemaili, 6 Viviani, 8 Taider; 9 Verdi, 10 Destro, 11 Krejci

A disposizione: 1 A. Da Costa, 97 M. Sarr, 4 Krafth, 2 Oikonomou, 15 I. Mbaye, 17 Donsah, 14 F. Di Francesco, 21 B. Petkovic, 19 Sadiq

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: Pulgar

Indisponibili: Helander, Nagy, L. Rizzo

