Probabili formazioni/ Fiorentina Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Fiorentina Inter (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina-Inter si gioca sabato 22 aprile alle ore 20:45; uno dei due anticipi nella 33esima giornata della Serie A 2016-2017. Sarebbe uno spareggio per l’Europa, se non fosse che entrambe le squadre sono al momento fuori dalle qualificate e che la Fiorentina sembra ormai aver perso l’ultimo treno con la sconfitta interna dello scorso sabato; l’Inter deve recuperare due punti al Milan per riprendersi la sesta posizione, e soprattutto riprendere la marcia dopo la cocente delusione nel derby che ha portato a quattro la striscia di partite senza vittorie. Rimaniamo in attesa che le due squadre giochino la partita del Franchi, intanto possiamo andare a valutare quali scelte potrebbero operare i due allenatori per una sfida comunque delicata e importante, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Tegola per Paulo Sousa che perde Kalinic per squalifica: lo sostituirà Babacar che sta attraversando un periodo di buona vena realizzativa, e che dunque potrebbe non far rimpiangere troppo l’attaccante croato. La Fiorentina si dovrebbe disporre con la solita difesa a tre (Carlos Sanchez e Astori ai lati di Gonzalo Rodriguez, con Tatarusanu in porta) e dunque un centrocampo nel quale si ricompone la coppia formata da Badelj e Matias Vecino, cosa che spinge Borja Valero a stazionare sulla trequarti. Solito ballottaggio sulla fascia destra, perchè ultimamente hanno ripreso quota le azioni di Cristian Tello: lo spagnolo si gioca la maglia con Federico Chiesa, al momento Paulo Sousa non ha ancora scelto chi dei due far giocare mentre a sinistra dovrebbe esserci Milic, in modo da avere almeno una delle due corsie con un giocatore di maggiore contenimento. Bernardeschi agirà sulla trequarti al fianco di Borja Valero; attenzione anche a Saponara, che potrebbe iniziare la partita, e a Ilicic che già all’andata aveva fatto male all’Inter (pur in una partita persa dai viola).

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Rosa al completo per Stefano Pioli, che deve valutare le condizioni di Kondogbia: il francese ha subito una contusione al ginocchio ed ancora in dubbio. In caso di forfait il suo posto potrebbe essere preso da Joao Mario, con l’ingresso di Ever Banega in funzione di trequartista; qualora invece l’ex di Siviglia e Monaco ce la dovesse fare, la soluzione dovrebbe prevedere ancora Joao Mario schierato sulla linea alle spalle di Mauro Icardi, tra Candreva e Perisic che saranno confermati in qualità di esterni. Pioli dovrebbe schierare la sua Inter ancora con la difesa a quattro, come già visto nel derby: coppia centrale formata da Medel e Miranda, ancora titolare Nagatomo che stazionerà a sinistra con D’Ambrosio stabilmente sull’altra corsia. In mezzo al campo a fare gioco c’è Gagliardini: c’erano dubbi sulla sua valutazione, ma il giovane centrocampista ha dimostrato di valere l’investimento perchè in pochissimo tempo ha saputo prendersi le chiavi della squadra.

DIRETTA TV - Fiorentina-Inter, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 16 C. Tello, 5 Badelj, 8 Vecino, 31 Milic; 10 Bernardeschi, 20 Borja Valero; 30 Babacar

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 40 Tomovic, 4 De Maio, 18 Salcedo, 19 Cristoforo, 25 F. Chiesa, 24 I. Hagi, 15 Maxi Olivera, 21 Saponara, 72 Ilicic

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: Kalinic

Indisponibili: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 6 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 21 Santon, 20 Sainsbury, 2 Andreolli, 24 Murillo, 15 Ansaldi, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 19 Banega, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.