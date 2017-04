Formazioni Serie B: uno schieramento del Benevento per la stagione in corso (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI, SERIE B NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (37^ GIORNATA) - Sempre protagonista la Serie B: quali sono le probabili formazioni della 37^ giornata? Prima ricordiamo l’elenco delle partite in programma: venerdì 21 aprile ci sono due anticipi, Novara-Perugia alle ore 19.00 e Benevento-Vicenza alle ore 21.00. Sabato 22 le altre nove partite, tutte con inizio alle ore 15.00: Ascoli-Brescia, Avellino-Cesena, Bari-Verona, Cittadella-Carpi, Latina-Spal, Pro Vercelli-Salernitana, Spezia-Entella, Ternana-Frosinone e Trapani-Pisa. Passiamo ora alle probabili formazioni e agli schieramenti previsti per la 37^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-PERUGIA (venerdì ore 19.00) - Nell’anticipo che apre il programma della giornata di Serie B ci sarà uno squalificato per parte: David da Costa per il Novara e Nicola Belmonte per il Perugia. Quanto ai diffidati, fra i piemontesi abbiamo Federico Casarini, Lorenzo Dickmann, Tomasz Kupisz e Gianluca Sansone; nel Grifone umbro sono invece in diffida Gennaro Acampora, Samuel Di Carmine, Gianluca Di Chiara e Stefano Guberti.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-VICENZA (venerdì ore 21.00) - Buone notizie per Benevento e Vicenza, che in vista del secondo anticipo del turno di Serie B non hanno giocatori squalificati. Tre sono i diffidati per la squadra campana: Michele Camporese, Fabio Giovanni Ceravolo e Walter Alberto Lopez; altrettanti sono i giocatori in diffida per i veneti: si tratta di Giuseppe De Luca, Stefano Giacomelli e Nicholas Siega.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-BRESCIA - Un nome molto pesante dovrà saltare la partita di Ascoli: infatti è stato squalificato Andrea Caracciolo, l’Airone che è il punto di riferimento dell’attacco del Brescia. Nella formazione lombarda ci sono anche tre diffidati, cioè Leonardo Blanchard, Iacopo Dall’Oglio e Alessandro Martinelli. Dal punto di vista disciplinare sta sicuramente meglio l’Ascoli: nessuno squalificato e il solo Tommaso Bianchi diffidato.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-CESENA - Ben tre giocatori saranno squalificati in vista della partita allo stadio Partenio: si tratta di Umberto Eusepi e Federico Moretti per l’Avellino e di Romano Perticone nelle fila del Cesena. Tra gli irpini vi sono anche tre diffidati: si tratta di Luigi Castaldo, Angelo D’Angelo e Boris Radunovic. D’altronde il Cesena ha ben sei diffidati, cioè Emmanuel Cascione, Camillo Ciano, Nicola Falasco, Luca Garritano, Moussa Kone e Francesco Renzetti.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-VERONA - Nessun giocatore squalificato né nel Bari né nel Verona: buone notizie per i due allenatori in vista del match al San Nicola. I pugliesi ne hanno però tre sotto diffida: Migjen Basta, Antonio Floro Flores e Alessandro Micai; leggermente peggiore la situazione per l’Hellas, che di diffidati ne ha quattro: Luca Siligardi, Mattia Valoti, Bruno Zuculini e il fratello Franco Zuculini.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-CARPI - Non ci sono giocatori squalificati né nel Cittadella né nel Carpi: buone notizie per i due allenatori in vista del match al Tombolato. La situazione per le due formazioni è molto buona anche per quanto riguarda i diffidati, che sono soltanto uno per parte: Marco Varnier per il Cittadella e Alessio Sabbione nelle fila del Carpi.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA-SPAL - Un solo giocatore sarà squalificato per la partita dello stadio Domenico Francioni: si tratta di Luca Di Matteo del Latina. Tra i nerazzurri laziali ci sono anche due giocatori diffidati, cioè Daniele Corvia e Michele Rocca. Per la Spal capolista è davvero un bel momento, anche dal punto di vista disciplinare: nessun squalificato e nessun diffidato per mister Leonardo Semplici.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-SALERNITANA - Nessun giocatore squalificato né nella Pro Vercelli né nella Salernitana: buone notizie per i due allenatori in vista del match al Piola. I piemontesi hanno pure un solo diffidato, cioè Elia Legati, mentre i campani stanno un pochino peggio da questo punto di vista: sono infatti sotto diffida in tre, cioè Gabriele Perico, Ronaldo Pompeu Da Silva e Raffaele Schiavi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ENTELLA - Daniele Sciaudone dello Spezia è l’unico giocatore squalificato in vista del derby ligure che si gioca allo stadio Alberto Picco. Lo Spezia ha pure tre diffidati: Damjan Djokovic, Jon Zabalete Errasti e Nené Anderson Miguel. Quattro sono invece i diffidati dell’Entella: Najib Ammari, Francesco Belli, Alessandro Iacobucci e Michele Troiano.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-FROSINONE - Non ci sono giocatori squalificati né nella Ternana né nel Frosinone: buone notizie per i due allenatori in vista del match al Liberati. Sono però davvero numerosi i diffidati: cinque per la Ternana, cioè Felipe Nicolas Avenatti, Antonino La Gumina, Cristian Daniel Ledesma, Biagio Meccariello e Jacopo Petriccione; quattro per il Frosinone, cioè Roberto Crivello, Federico Dionisi, Raffaele Maiello e Benjamin Mokulu Tembe.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI-PISA - Nella partita di Serie B che si disputerà allo stadio Polisportivo Provinciale ci saranno uno squalificato per parte: Luca Pagliarulo per il Trapani e Andrea Lisuzzo per il Pisa. Tra i siciliani i diffidati sono due, Luigi Canotto e Pietro Visconti; tre invece i giocatori in diffida del Pisa, si tratta di Luca Andrea Crescenzi, Dario Del Fabro e Alessandro Longhi.

